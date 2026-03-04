スピードスケート・高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝の現役引退表明を受けて、姉で２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんが妹を思いを寄せた。

菜那さんは４日、自身のインスタグラムを「美帆がスケート人生の今後のことについて発表していました」と更新。「兄の影響で始めたスピードスケート。いつの間にか私達兄妹にとってすごく大切なものになってたなとしみじみ」と記した。

そして「そして想像しただけでドキドキしちゃう！！スピードスケートで世界のトップを走り続け、そして世界をも魅了し続けてきた『郄木美帆』という選手の一区切りをつける大切なレースをスケート大国のオランダで観（み）れるという事。めちゃくちゃ楽しいだろうなー。このレースは絶対生で観て応援したい！ということで、お姉ちゃんは妹の応援をするためにオランダに行ってきます」と明るくつづった。また「現地じゃなくても応援は選手の元にちゃんと届くので一緒に応援しましょー」と呼び掛けた。

美帆は同日に自身のインスタグラムで「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と競技から退くことを表明した。

ミラノ・コルティナ五輪で５００メートル、１０００メートルと女子団体追い抜きで銅３個を獲得。２０１８年平昌でメダル３個（金１、銀１、銅１）、２２年北京五輪で４個（金１、銀３）で通算獲得メダル数では日本女子の夏季・冬季を通じて最多１０個としたオリンピアンの電撃報告だった。

菜那さんは１８年平昌五輪、２２年北京五輪で妹と共闘。女子団体追い抜きでは姉妹そろって代表入り。平昌大会金メダル、北京大会銀メダル獲得など苦楽をともに味わってきた。２２年の現役引退後は姉の立場で妹の奮闘を見守り、ミラノ・コルティナ五輪では現地で解説を務めながらサポートした。

◆高木 菜那（たかぎ・なな）１９９２年７月２日、北海道・幕別町生まれ。３３歳。帯広南商出。７歳から兄の影響で競技を始め、五輪は１４年ソチから３大会連続出場。１８年平昌で５０００メートル１２位、妹・美帆らとの団体追い抜きとマススタートで金メダル。２２年北京は団体追い抜き銀メダル、１５００メートル８位。同年４月に現役を引退した。１５５センチ。

◆高木 美帆（たかぎ・みほ）１９９４年５月２２日、北海道・幕別町生まれ。３１歳。帯広南商、日体大卒。１８年世界選手権総合優勝。１９年に１５００メートルの世界記録樹立。２０年全日本選手権で史上初の５種目Ｖ。五輪は１０年バンクーバー大会に史上最年少１５歳で出場。家族は両親と兄、平昌五輪２冠の姉・菜那さん。１６４センチ。