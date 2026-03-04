【Amazon 新生活セール】Ankerの充電器やモバイルバッテリーなどが最大43%OFFに

最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

高い耐久性が特徴。USB-C&USB-Aの充電ケーブル

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

厚さ約5.8 mmの薄型コネクタで、幅広いスマホケースで使用可能

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

マグネット式のケーブルホルダーでデスク周りをスマートに

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

Anker × コクヨ共同開発のガジェットポーチ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

幅広いスマホ機種やAirPodsにも対応するワイヤレス充電器

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

iPhone 17を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

10000mAhの大容量。ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

モバイルバッテリー・充電器・ケーブルがひとつに

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

【人気】VGP2025 金賞受賞の「Nebula Capsule 3」

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

54分で急速充電。世界最小クラスのポータブル電源・蓄電池

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

コンパクトながらも人気機能をぎゅっと集めたロボット掃除機

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

Ankerのスマートホームブランド「Eufy」の紛失防止トラッカー

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

その他のおすすめ商品

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります