【Amazon 新生活セール】Ankerの充電器やモバイルバッテリーなどが最大43%OFFに
今回は、コンパクトな充電器や大容量のモバイルバッテリーなど、Ankerの商品をご紹介。人気商品は売り切れることもあるので、早めにチェックするのがおすすめです！
最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
1,890円 → 1,390円（26%オフ）
高い耐久性が特徴。USB-C&USB-Aの充電ケーブル
厚さ約5.8 mmの薄型コネクタで、幅広いスマホケースで使用可能
Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.0m ブラック USB-IF認証 高耐久ナイロン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy Google Pixel 各種対応
990円 → 790円（20%オフ）
マグネット式のケーブルホルダーでデスク周りをスマートに
Anker Magnetic Cable Holder Anker Magnetic Cable Holder マグネット式 ケーブルホルダー ライトニングケーブル USB-C Micro USB 他対応 デスク周り 便利グッズ (ブラック)
1,690円 → 1,240円（27%オフ）
USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器
豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」
Anker × コクヨ共同開発のガジェットポーチ
Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact
3,980円 → 3,390円（15%オフ）
幅広いスマホ機種やAirPodsにも対応するワイヤレス充電器
iPhone 17を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル
Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
3,490円 → 2,790円（20%オフ）
ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」
Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)
3,490円 → 2,690円（23%オフ）
10000mAhの大容量。ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ専用 Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W マグセーフ対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ (ブラック)
8,490円 → 6,390円（25%オフ）
モバイルバッテリー・充電器・ケーブルがひとつに
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion) (10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/ケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 17 / 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
7,990円 → 5,590円（30%オフ）
【人気】VGP2025 金賞受賞の「Nebula Capsule 3」
54分で急速充電。世界最小クラスのポータブル電源・蓄電池
雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト
7,990円 → 6,990円（13%オフ）
最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」
コンパクトながらも人気機能をぎゅっと集めたロボット掃除機
Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac (ロボット掃除機) Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Auto-Empty C10 (ロボット掃除機) 【自動ゴミ収集ステーション/伸縮サイドブラシ/毛絡み除去システム/レーザーマッピング/アプリ操作/落下防止/薄型】
29,990円 → 23,990円（20%オフ）
Ankerのスマートホームブランド「Eufy」の紛失防止トラッカー
その他のおすすめ商品
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) 【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
6,990円 → 4,490円（36%オフ）
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ホワイト
9,990円 → 8,490円（15%オフ）
エレコム 電源タップ 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 6個口 3m T-K6A-2630 エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
1,899円 → 1,590円（16%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
