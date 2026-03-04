【Amazon 新生活セール】Ankerの充電器やモバイルバッテリーなどが最大43%OFFに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、コンパクトな充電器や大容量のモバイルバッテリーなど、Ankerの商品をご紹介。人気商品は売り切れることもあるので、早めにチェックするのがおすすめです！

→ Amazon「Anker」はこちら

→「Amazon 新生活セール」はこちら

最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)

1,890円 → 1,390円（26%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高い耐久性が特徴。USB-C&USB-Aの充電ケーブル


Anker

Anker PowerLine+ USB-C & USB-A 3.0 ケーブル Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト

740円 → 660円（11%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



厚さ約5.8 mmの薄型コネクタで、幅広いスマホケースで使用可能


Anker

Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.0m ブラック USB-IF認証 高耐久ナイロン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy Google Pixel 各種対応

990円 → 790円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



マグネット式のケーブルホルダーでデスク周りをスマートに


Anker

Anker Magnetic Cable Holder Anker Magnetic Cable Holder マグネット式 ケーブルホルダー ライトニングケーブル USB-C Micro USB 他対応 デスク周り 便利グッズ (ブラック)

1,690円 → 1,240円（27%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器


Anker

Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C ＆ USB-C ケーブル (20W USB-C＆USB-Cケーブル付属 2ポート急速充電器)【PSE技術基準適合/USB PD対応/PowerIQ搭載/コンパクトサイズ】 Android スマートフォン iPad その他 各種機器対応 (ブラック)

1,690円 → 1,290円（24%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」


Anker

Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)

1,690円 → 1,350円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Anker × コクヨ共同開発のガジェットポーチ


Anker

Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact

3,980円 → 3,390円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



幅広いスマホ機種やAirPodsにも対応するワイヤレス充電器


Anker

Anker PowerWave 10 Pad ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 12 / 12 Pro Galaxy AirPods 各種対応 最大10W出力 Anker PowerWave 10 Pad ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 15シリーズ / 14シリーズ Galaxy AirPods 各種対応 最大10W出力 (ブラック)

1,490円 → 1,190円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



iPhone 17を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル


Anker

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)

3,490円 → 2,790円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」


Anker

Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)

3,490円 → 2,690円（23%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



10000mAhの大容量。ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー


Anker

Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ専用 Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W マグセーフ対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ (ブラック)

8,490円 → 6,390円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



モバイルバッテリー・充電器・ケーブルがひとつに


Anker

Anker Power Bank (10000mAh, Fusion) (10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/ケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 17 / 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)

7,990円 → 5,590円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【人気】VGP2025 金賞受賞の「Nebula Capsule 3」


NEBULA

Anker Nebula Capsuleシリーズ (小型 モバイル プロジェクター) Anker Nebula (ネビュラ) Capsule 3 (Google TV搭載モバイルプロジェクター)【フルHD / 200ANSI ルーメン / 最大120インチ / 8Wスピーカー / 自動障害物回避/垂直・水平台形補正/フォーカス調整/スクリーンフィット/小型/家庭用】

69,990円 → 51,990円（26%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



54分で急速充電。世界最小クラスのポータブル電源・蓄電池


Anker

Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station ダークグレー 世界最小クラス 世界最速の急速充電54分 大容量 ポータブル電源1024Wh 高出力AC 1550W 長寿命10年 静音設計 リン酸鉄 コンパクト パススルー アプリ操作簡単 キャンプ 防災 停電対策 車中泊 1000Wh容量帯 アンカー

99,990円 → 56,990円（43%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」


Soundcore

Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト

7,990円 → 6,990円（13%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」


Soundcore

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】 Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック

5,990円 → 4,990円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コンパクトながらも人気機能をぎゅっと集めたロボット掃除機


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac (ロボット掃除機) Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Auto-Empty C10 (ロボット掃除機) 【自動ゴミ収集ステーション/伸縮サイドブラシ/毛絡み除去システム/レーザーマッピング/アプリ操作/落下防止/薄型】

29,990円 → 23,990円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Ankerのスマートホームブランド「Eufy」の紛失防止トラッカー


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Link Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link (iPhone用) (紛失防止トラッカー)【なくしものが、無くなる / 紛失防止タグ / 探し物 / Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / スマホが見つかる / 置き忘れ防止 / スマホ鳴らす】

2,990円 → 1,790円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


Anker

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) 【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

6,990円 → 4,490円（36%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ホワイト

9,990円 → 8,490円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Logicool(ロジクール)

ロジクール トラックボールマウス M575 【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

7,700円 → 5,280円（31%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Logicool(ロジクール)

ロジクール ワイヤレスキーボード K295 K250 【Amazon.co.jp限定】 ロジクール Bluetooth ワイヤレスキーボード K250GRd キーボード テンキー コンパクト 日本語配列 耐水 無線 ワイヤレス K250 Windows Mac Chrome グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

2,500円 → 2,180円（13%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


エレコム(ELECOM)

エレコム 電源タップ 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 6個口 3m T-K6A-2630 エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK

1,899円 → 1,590円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「Anker」はこちら

→「Amazon 新生活セール」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります