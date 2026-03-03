ホワイトデー限定ぴよりんが6年ぶり登場♡紅茶とチョコの特別ぴよりん

名古屋土産としても人気の「ぴよりん」から、6年ぶりにホワイトデー限定の特別スイーツが登場します。2026年3月6日（金）から3月14日（土）までの期間限定で販売される「ホワイトデーぴよりん」は、甘くやさしい味わいが魅力の一品。見た目の可愛らしさはもちろん、季節感のある味わいで、大切な人への贈り物や自分へのご褒美にもぴったりです♡

紅茶とチョコの贅沢ぴよりん

「ホワイトデーぴよりん」は、名古屋コーチン卵を使用した濃厚なプリンを中心に、芳醇な紅茶とチョコレートのババロアで包み込んだ特別仕様のスイーツです。

紅茶の華やかな香りとチョコレートのやさしいコク、プリンの奥深い味わいが重なり合い、口の中でなめらかにほどけます。

さらにクラムとスポンジにもチョコレートを使用し、甘さの中にほどよい深みをプラス。素材の個性が調和した、この季節ならではの味わいを楽しめます。

ホワイトデーぴよりん



価格：550円（税込）

販売期間：2026年3月6日（金）～3月14日（土）

販売場所と購入方法

販売は以下の店舗で実施されます。

・ぴよりんshop（名古屋駅）

販売時間：9時～／12時～／15時～／18時～

購入制限：お一人様につき2ぴよまで

・ぴよりんshopアトリエ店（勝川）

販売時間：13時～

購入制限：なし

※ホワイトデーぴよりん販売期間中は、ぴよりんshop（名古屋駅）では「チョコぴよりん」「紅茶ぴよりん」の販売をお休みさせていただきます。

ホワイトデーの贈り物にぴったり

ころんとした愛らしい見た目と上品な味わいを兼ね備えたホワイトデーぴよりんは、気持ちを伝える贈り物にぴったりのスイーツです。期間限定の特別な味わいは、この時期だけの楽しみ。

大切な人へのプレゼントはもちろん、自分への小さなご褒美としてもおすすめです♪心がほっとする甘さをぜひ味わってみてください。