【ダーウィン事変】「ルーシー誘拐事件編」ビジュアルが公開！
2026年1月6日（火）より毎週火曜24：00よりテレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『ダーウィン事変』、本日放送の第9話「青髭の城にて」から、新章「ルーシー誘拐事件編」が開幕 、最新ビジュアルが公開された。
原作は最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGestArts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っている『ダーウィン事変』。
本作では、人間とチンパンジーの間に生まれた、高い知能と人間以上の身体能力を持つ「ヒューマンジー」チャーリーを主人公に、ヒトの抱える問題が描き出されていく。
レッド・ピル銃撃事件の余波が強く残るシュルーズ。町の敵意に晒されながらもシュルーズでの生活を続けることを選んだチャーリー一家。
本日放送となる「ルーシー誘拐事件編」の幕開けとなる第9話「青髭の城にて」ではチャーリー、ルーシーをめぐる物語がさらに加速していく。
このたび公開されたビジュアルには、ルーシーとチャーリーの姿のほかに、リヴェラ、フィリップ、リップマン、リナレスの姿があり、チャーリーという存在をめぐり大人たちの様々な思惑が交錯していく様子が描かれている。
チャーリーの出生の秘密とは、そしてリヴェラの真の目的とはー？ 物語のクライマックスに向けて加速するTVアニメ『ダーウィン事変』から目が離せない。
また、3月4日（水）0時より、TVアニメ『ダーウィン事変』のサウンドトラックの配信がスタートとなります 。こちらにもご注目を。
＞＞＞最新ビジュアルやサントラジャケットをチェック！（写真2点）
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
