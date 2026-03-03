早くも引っ張りだこの注目ルーキー 伊藤愛華は“イメチェン”しプロデビューへ「1年目から活躍できる選手に」
＜ダイキンオーキッドレディス 事前情報◇3日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞昨年のプロテストに合格した22人のうち、沖縄での今季開幕戦で6人がツアーデビューを飾る。注目は昨年11月の最終プロテストでトップ合格を果たした18歳の伊藤愛華だ。大会初日の5日は3年間通った埼玉栄高の卒業式。ゴルフ部では主将を務めたルーキーが新社会人としてスタートを切る。
【写真】プロテスト合格直後 “イメチェン前”の伊藤愛華がこちら
「いい状態で来れているという実感がなくて、不安の方が大きいです。ただ、もう開幕するので、今の調子の中でいい準備をして臨みたい。やってきたことをしっかり本番で出せたらいいなと思います」1月に明治安田生命と所属契約を結び、2月にはパシフィックゴルフマネジメント（PGM)とスポンサー契約、ニューバランスジャパンとアパレル・フットウェア契約を結んだ。さらに、この日はコンビニ大手のファミリーマートとスポンサー契約を結んだことが発表された。マネジメント会社も埼玉栄高の先輩となる渡邉彩香、岩井明愛・千怜らが在籍するOne For Oneに決まるなど、注目度は右肩上がりのニューフェイスだ。周囲の期待はともすれば重圧ともなるが、開幕直前の本人は至って自然体を貫く。「たくさん注目していただけているのかどうかは分からないけど、ありがたいことだと思っています。でも、それを重圧には感じていません。プロテストに受かったばかりのルーキーでまだ試合で何も成績を残していないのに、支援していただいて本当にうれしい。しっかり結果で恩返ししたいとは思っています」。昨年12月の最終QTで16位に入り、6月の「ニチレイレディス」終了後に実施される第1回リランキングまでの出場権は手にした。ルーキーイヤーの目標は「初優勝すること。1年目から活躍できる選手になりたい」。来週に台湾で開催される「台湾ホンハイレディース」は昨季のメルセデス・ランキング上位者しか出場できないためプレーすることはできないが、その“休み”を利用して母校に出向き卒業証書を受け取るという。「校長先生からもらえるかどうかは分からないけど、（ゴルフ部の）監督、担任の先生とか、1、2年生は登校しているので一緒にいてくれるみたいです。栄が大好きなんで、卒業はしたくないんですけど」“一人卒業式”も用意され、いよいよ社会人生活が始まる。ロングヘアも「気分で…。3分の1くらいになりました」とばっさりカットした。白紙の未来図に夢を描き、これから一つずつ形にしていく。無限大の可能性が広がるプロ人生が沖縄からスタートする。（文・臼杵孝志）
