運動不足解消につながる。１日１分【効率良く全身の筋肉を強化できる】簡単習慣
運動不足であることを自覚している方は少なくないと思います。そんな状態に甘んじていると体型の崩れにもつながっていくもの。そこで習慣化したいのが、運動不足解消を叶えつつ効率良く全身の筋肉を強化できるヨガの簡単ポーズ【チャトランガ・ダンダアーサナ】です。ただし、正式なやり方は難易度が高く、きちんと行わないと怪我につながりやすいので、今回は床にひざを着いて行う軽減法を紹介します。
チャトランガ・ダンダアーサナ（軽減法）
（１）両手と両ひざを床に着き、四つん這いの姿勢になる
（２）脚を後ろに伸ばしてプランクの体勢になる
（３）上半身の位置をキープしたまま、両ひざを床に着ける
（４）腕を曲げ、ひじが肩と平行になった位置でゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹に力を入れた状態で行い、お腹の位置を動かさないこと」がポイント。お腹に力が入っていないと、腕に余分な力が入ってしまって腕や肩を痛めてしまうので注意しましょう。お腹の位置がどうしても落ちてしまう人は、太ももの内側をグッと締めることを心がけるとお腹が引き上がりやすくなります。
また、腕や肩に余計な負荷をかけないためにも「きちんと両ひじが肩と平行になっていること」も注意すべきポイント。腕を曲げる時は腕ではなく脇の下を使って、ひじを後ろに曲げるイメージで行ってくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞