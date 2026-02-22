日本テレビ系「真相報道バンキシャ！」（日曜後6・00）が22日に放送され、2月15日の放送内容について番組内で謝罪し、訂正した。

MCの桝太一アナウンサーが「先週、2月15日のこの時間に衆議院選挙で初当選した自民党新人議員の現状を私たちはお伝えしました。その中で、比例代表単独で出馬・当選した村木汀議員について、選挙活動中に名前の入っているタスキをしていなかったと指摘した上で、その理由が比例順位が低く、当選の可能性が低いと考えていたためであるかのような表現がありました。しかし、衆議院選挙の比例代表単独候補については、タスキを使用しないこととなっており、番組で紹介した村木議員のインタビューもタスキをしていない理由を答えたものではありませんでした」と言及。

そして「私たち番組の認識、確認不足により、事実と異なる印象を与える放送となってしまいました。村木議員、関係者の皆様に、そして視聴者の皆様に深くお詫びいたします」と謝罪し、頭を下げた。

2月15日に自民党の広報本部長を務める鈴木貴子衆院議員が自身のXを更新し、「日テレさん、バンキシャ！さん、お尋ねします」と投稿。「自民党の純粋比例で当選した新人議員に対する取材において、選挙期間中の写真に重ねて、『本来なら名前を売りたいであろうに、名前入りのタスキをかけていません』というナレーションがありました。その後に新人議員のインタビューであたかも“当選する意志がなかった”かのように誘導するような構成に違和感を感じました」と放送内容中の表現に疑問を呈した。

続けて「衆議院総選挙の比例代表は政党名で投票する制度であり、純粋比例の候補者が個人名を強く表示することは、有権者に誤解や混乱を招きかねません。そのため、氏名入りのタスキが用いられていないのは、制度に沿った当然の対応であると考えられます。これは我が党に限った運用ではなく、他党の比例単独候補者においても同様です。そうした制度的背景を踏まえず、あたかも特別な配慮や控えめな姿勢であるかのように描写することには、違和感を覚えます」と指摘した。

これを受け、番組の公式Xが、報道内容について謝罪して訂正。「こちらの認識不足で、あたかも村木さんが「当選する可能性は低いと思っていたから名前の入っているタスキをしていなかった」との印象を与えるような紹介をしてしまいました。村木さんはじめ、関係の皆さまにおわびして訂正いたします。申し訳ございませんでした」とお詫びしていた。