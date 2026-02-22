『ytv漫才新人賞決定戦』審査員5人発表、昨年と同じ布陣 ハイヒール・リンゴ「新たなスターが生まれるのが楽しみ」
読売テレビは、3月1日午後3時から生放送（関西ローカル）、そしてTVerで生配信する『マウスコンピューターpresents 第15回ytv漫才新人賞決定戦』の審査員を発表した。
【写真】それぞれの漫才師に的確な批評 粗品の採点＆コメント
ハイヒール・リンゴ、お〜い！久馬（ザ・プラン9）、ハリウッドザコシショウ、岩尾望（フットボールアワー）、粗品（霜降り明星）と昨年と同じ審査員が集結した。昨年は70点台が飛び出すなど、近年稀に見るストイックな審査となった“ガチの賞レース”『ytv漫才新人賞決定戦』果たして今年はどんな展開となるのか。
また昨年同様、特別企画として読売テレビ本社1階に暫定BOXを設置し、パブリックビューイング会場として一般開放する。会場MCを務めるのは、第3回ytv漫才新人賞王者の藤崎マーケットと昨年度王者のフースーヤ。
【コメント】
■ハイヒール・リンゴ
「美味しい」と「面白い」は多種多様
新たなスターが生まれるのが楽しみです
■お〜い！久馬
昨年はフースーヤのお見事な漫才。
ソーシーナのお見事な審査。
今年はドーコーガ優勝するのでしょう。
漫才も審査も真剣に。
スカすのは小杉の頭だけで充分さ！
■ハリウッドザコシショウ
お！ytv漫才新人賞ええやんか！
若手の漫才いってんの？いってるやつが優勝や↑
いってんだろうからなぁーええやん（石化）
■岩尾望
僕らが出ていた頃と違って全国どこからでも見てもらえる注目度の高い大会になってますが、言うてもローカルの賞レースだというくらいの気持ちで思う存分やってもらいたいです。
■粗品
「面白くない人が優勝しないようにしっかり審査します」
【写真】それぞれの漫才師に的確な批評 粗品の採点＆コメント
ハイヒール・リンゴ、お〜い！久馬（ザ・プラン9）、ハリウッドザコシショウ、岩尾望（フットボールアワー）、粗品（霜降り明星）と昨年と同じ審査員が集結した。昨年は70点台が飛び出すなど、近年稀に見るストイックな審査となった“ガチの賞レース”『ytv漫才新人賞決定戦』果たして今年はどんな展開となるのか。
【コメント】
■ハイヒール・リンゴ
「美味しい」と「面白い」は多種多様
新たなスターが生まれるのが楽しみです
■お〜い！久馬
昨年はフースーヤのお見事な漫才。
ソーシーナのお見事な審査。
今年はドーコーガ優勝するのでしょう。
漫才も審査も真剣に。
スカすのは小杉の頭だけで充分さ！
■ハリウッドザコシショウ
お！ytv漫才新人賞ええやんか！
若手の漫才いってんの？いってるやつが優勝や↑
いってんだろうからなぁーええやん（石化）
■岩尾望
僕らが出ていた頃と違って全国どこからでも見てもらえる注目度の高い大会になってますが、言うてもローカルの賞レースだというくらいの気持ちで思う存分やってもらいたいです。
■粗品
「面白くない人が優勝しないようにしっかり審査します」