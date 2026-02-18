ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。五輪初出場の中井亜美（TOKIOインカラミ）は好演技を披露し、78.71点をマークした。早朝から視聴していたファンも衝撃を隠せずにいた。

17歳が五輪デビューで確かな衝撃を残した。冒頭、鮮やかにトリプルアクセルに成功。五輪では伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉に続く日本女子4人目の大技成功で、着氷直後に笑顔がこぼれた。これで波に乗って連続3回転も3回転ループも決め、演技を終えると笑顔でガッツポーズを見せた。

大舞台で78.71点の自己ベストをマーク。スコアを確認すると、最高の笑みを浮かべていた。

X上のファンも騒然。「無敵の無邪気さだ！！！」「シンデレラガール亜美ちゃん！！」「かおちゃんに迫るスコアやん…」「とんでもないオリンピックデビュー！」「朝からビッグインパクト」「恐ろしき17歳」「初めてのオリンピックの真央ちゃんを思い出した」などと驚いていた。



（THE ANSWER編集部）