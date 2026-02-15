政治ジャーナリストの田崎史郎氏(75)が15日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演し、高市早苗首相（64=自民党総裁）についてコメントした。

作家、エッセイストの阿川佐和子さんが「田崎さんはずっと自民党が大好きな方だとお見受けしてたんですけど、今回の選挙についてはちょっとあんまり高市さん好きじゃないみたいなニュアンスだったんですが？」と質問。

これに田崎氏は「いやあの…こういうことがあっていいのかっていう思いですよ。つまり1つは、1年3カ月前に衆議院を解散したばっかりなんですね。通常2年前後たってから解散するもんなんですよ」と答えた。

さらに阿川さんが「選挙したこと自体に腹を立てていらっしゃると？」とツッコむと、田崎氏は「そうそうそう、この時期に解散するんですかって感じがずっとありました」と今回の衆院解散に違和感を感じていることを明かし、阿川さんの「でも圧勝しましたよ。どうですか、それは？」には、「圧勝したらしようがないですよね、認めるしか。それはそうでしょ。選挙で決めるわけですから」と答えていた。