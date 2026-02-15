ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽くて強い。3シーズンの山歩きを支えるローカットモデル【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場!

ザ・ノース・フェイスのスニーカーは、春夏秋の3シーズンでの日帰り登山に活躍する、軽量ながら高い耐久性を備えたローカットトレッキングシューズだ。アッパーには通気性のあるリップストップナイロンを採用し、TPU補強を組み合わせることで、軽さと耐久性のバランスを両立している。長時間歩いても蒸れにくく、快適な足元を保てるのが特徴だ。

アウトソールには、ドライでもウェットでも高いグリップ力を発揮するSurfaceCTRL（10パーセント天然ラバー配合）を使用し、5.0ミリメートルのラグ設計が不整地でもしっかり地面を捉える。

オフトレイルにも対応できる安定感があり、登山だけでなくライトなアウトドアや日常のウォーキングにも使いやすい。

シンプルなデザインで幅広いシーンに馴染み、片足約320グラム（9インチ）という軽さも魅力だ。USA企画ならではのタフさと実用性を備え、初めての登山靴としても選びやすい一足になっている。