脚本家三谷幸喜氏（64）が14日、レギュラーを務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）をケガのため欠席した。

冒頭でミラノ・コルティナ五輪のVTRが流れた後、同局安住紳一郎アナウンサーが登場。三谷氏の定位置は空席で「さて、ご覧のように三谷さんなんですが、本日欠席です」と報告した。欠席の理由については「ケガをしたということなんですが、私の携帯電話に三谷さんからのメールが来ていますので」と続けてその文面を読み上げた。

安住アナは「大変申し訳ないことなのですが、本日番組を欠席させていただきます。今日昼過ぎ、散歩の途中、近所の公園で木にぶつかってしまいました。人生で木にぶつかったのは2度目になります。皆さんもくれぐれもお気を付けください。オリンピック万歳。ニッポン頑張れ。三谷幸喜」と三谷氏のメールを紹介した。

元フジテレビアナウンサーの菊間千乃弁護士が「木にぶつかってってどういうことなんでしょう」とツッコミを入れると、安住アナは「一応私も返信しましてですね。『木にぶつかってとはどういうことでしょうか。漫画でしか見たことがありません』と送りましたところ、『大体考えごとしているんですよね。もし木に向かって突き進んでいる僕を見かけたら“危ない”と叫んでほしいと、来週そう呼びかける予定です』と」と返事を読み上げた。

三谷氏は冗談めかしたが、安住アナは「これ本当のことなので。病院に本当に行って精密検査を受けるぐらい、かなりぶつかっちゃったということで」と程度を心配。「木にぶつかって病院に運ばれるって、なかなかですよね」と驚いていた。