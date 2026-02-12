この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国人が日本旅行に来る理由3つ、日本留学で分かった」と題した動画を公開。東京大学の博士課程に在籍する韓国人留学生のパクくん氏が、多くの韓国人が日本旅行に熱狂する理由を解説した。



パクくん氏は、韓国人が日本旅行を選ぶ理由として「ハードルの低さ」「歴史と文化」「地域と時期の多彩さ」の3点を挙げる。



まず「ハードルの低さ」について、氏は自身の体験を交えて解説。高校2年生の時、初めて一人で海外旅行先に日本を選んだ理由として、治安の良さを挙げた。「日本なら夜の道でも安全って、他の韓国人の旅行者たちが口を揃えて言ってたから大丈夫だと」と語り、パスポート1枚で高校生が安心して一人旅できる国である点を強調した。また、駅での韓国語アナウンスや多言語表記の看板、食文化の相性の良さも、旅行のハードルを下げる要因だという。



次に「歴史と文化」の側面では、韓国の若者世代が日本のアニメやアイドル文化に親しんで育ってきた背景を指摘。氏は、こうした文化への憧れから日本旅行が「観光じゃなくて巡礼に近い感覚」「人生で一度は行かなくてはいけない聖地巡礼」になっていると分析する。自身も高校時代に野球やアイドルが好きで、甲子園での高校野球観戦や、アイドルの握手会のために来日した経験を明かした。



さらに、京都の嵐山や箱根の温泉宿といった場所に見られる「日本独特の静かな癒しの空間」や、一つひとつのサービスに込められた「おもてなしの心」も、他国では味わえない魅力だと語った。



最後に「多彩さ」として、日本国内の地域差の大きさに言及。パク氏は「日本は一つの国じゃない」と、来日当初に感じた驚きを語る。東京と大阪で文化が異なり、北海道と沖縄では気候や食が全く違うことに触れ、「どの日本に行ったの？を聞かないと、全然日本の魅力が伝わらない」と、その多様性が尽きない魅力になっていると締めくくった。