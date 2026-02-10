「ハローキティ」担当デザイナー、46年ぶり交代 3代目から4代目へ！サンリオ経緯説明
サンリオは10日、「ハローキティ」の担当デザイナーを3代目から4代目に引き継ぐことを発表した。現担当の山口裕子さんは、1980年から「ハローキティ」の担当デザイナーとしてサンリオのキャラクタークリエイションをけん引しており、46年ぶりの交代となる。
【写真】どんな人？「ハローキティ」デザイナーの山口裕子
これは本日発売の『月刊いちご新聞』、サンリオの公式WEBメディア「SanrioTimes」で発表されたもの。「SanrioTimes」では、「こんにちは、株式会社サンリオの広報担当です。本日（2026年2月10日）に発売した「月刊いちご新聞」（以下いちご新聞）3月号において、「ハローキティ」の担当デザイナーのバトンを3代目から4代目に引き継ぐことをお知らせいたしました」と報告。
現担当の山口裕子さんについては、「株式会社サンリオの取締役キャラクター制作部長の要職を務め、また1980年から長きにわたり「ハローキティ」の担当デザイナーとしてサンリオのキャラクタークリエイションをけん引する存在として活躍してまいりました」と紹介。
「自身が考案したサイン会を通じてファンのみなさまのお声を聞くとともに、国内外のアーティストやデザイナーとのコラボレーションも積極的に行うなどし、「ハローキティ」をみんなに愛されるキャラクターとして成長させてきました。ほかにも「ディアダニエル」や「チャーミーキティ」などの担当デザイナーとしても活躍してまいりました」と伝えた。
デザイナー交代時期と経緯については「担当デザイナーのバトンを引き継ぐのは、2026年中を予定しています。後任は、これまで山口裕子さんとともに「ハローキティ」を支えてきたあやさん（ペンネーム）です。後日、いちご新聞でふたりの対談を予定しています。当社では、主要キャラクターの担当デザイナーは、一定期間をもって次世代へバトンを渡しており、今回の後任もそのようにして決定いたしました。山口裕子さんには、長年のご尽力に感謝するとともに、引き続き、これまで培った経緯と知識をもとに、株式会社サンリオにおいて、アドバイザーとして助言やサポートをしていただく予定です」と説明した。
