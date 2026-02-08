「やってきたことができなかった」藤枝は百年構想リーグ開幕戦を勝利で飾れず。初陣の槙野監督が口にした課題「選手たちにはハーフタイムに言いましたが…」
今季から槙野智章監督が指揮を執る藤枝MYFCは２月８日、J２・J３百年構想リーグEAST-B第１節で、FC岐阜とホームで対戦。０−２で敗れた。
試合後の会見で、槙野監督は「敗戦は認めなければいけない。自分たちがやりたいようなことは、90分できなかった。反省点の多い、ただ、収穫の多い試合だった」と自身の初陣を振り返った。
前半、藤枝は主導権を握り、果敢に攻撃を仕掛ける時間帯もあった。だが、最後まで得点は奪えず。指揮官は「少し臆病になっていた。隠れる選手がいた。自分たちのビルドアップのなかで、狙いとするようなボールの動かし方と人の配置が出来なかった」と唇を噛む。
「選手たちにはハーフタイムに言いましたが、ボールは持てる。ゴール前には入って行けているけれども、シュートを打てないとゴールをこじ開けられない。最後のアタッキングサードでの質が課題」
次戦は14日に松本山雅FCとホームで相まみえる。開幕戦で浮き彫りとなった問題点を修正できるか。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
