石原さとみの爽やかな色気に目が釘付け 　新CM発表会でキムタクと”兄妹“で大盛り上がり

「お兄ちゃん（木村）と洋服を作りたい」

背中がパックリと開いた黒いセーターに真っ赤なロングスカート姿で、笑顔で会場に手を振っているのは俳優の石原さとみ（39）だ。

１月27日、都内で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ「エムット」の新テレビCM発表会が行われ、石原と木村拓哉（53）、水上恒司（26）が登壇した。

「今回の発表会は、昨年６月に開始された新金融サービスブランド『エムット』のCM第２弾で、３人は第１弾に続いての出演となります。今回は木村さんを長男に、石原さんが長女、水上さんが次男という設定で、長男が外国から戻ってきたところから始まるドラマ仕立てになっています」（テレビ誌ライター）

昨年、主演した映画『ミッシング』では、失踪した娘を必死に捜すも、夫との温度差や世間の誹謗中傷などで次第に心が壊れていく母親を熱演し、数々の映画賞を受賞。今や、大女優の風格すら感じさせる石原だが、この日は、エレガントでセクシーな衣装で登場。上品な色気が漂うその美しさは、会場が息をのむほどだった。

石原を中心に木村と水上が左右に座り、トークセッションが始まると、石原の雰囲気はガラリと変わった。

司会から今回のCM撮影での印象を聞かれた石原は、

「まさか木村さんを“お兄ちゃん”と呼べる日が来るなんて。しかも、タメ口で」

と大爆笑。そんな木村については、

「（撮影中の木村さんは）たくさんボケてくださって、たくさんツッコんでくださって。ずっと楽しい現場でした」

などと大盛り上がり。「もし３人が本当のきょうだいだったら？」という質問には、

「私は洋服を作りたい。この３人だったらなんか作りたいです。木村さんにアイデアを出してもらって、私が生地探しをやって、（水上くんが）寸法を測って（笑）」

それに対し木村が、

「３兄弟でアパレル目指す？ やるなら本気でやるよ」

と返すも、石原はそれをさらりと流すと、

「あとは旅行行ったりとか。お兄ちゃん（木村）が行ってきた場所の案内とか」

と、終始大盛り上がりだった。石原のあまりのハイテンションに、木村も押され気味で、サポート役に徹するといった感じだ。最後に、この春、新社会人となる若者へのメッセージを聞かれると、

「大丈夫。一人じゃないので」

と話す木村に対して、石原は、

「雨垂れ石を穿つ。今の世の中、情報が溢れていて、結果をすぐに求められていて、生き急いでいる感じがすごくするんですけど、コツコツと一つ一つ大切に積み重ねていく美しさとかを私は感じたりとか、その一つ一つの雨垂れがいつの日か、石に穴が開くくらい大きな結果に結びつくと私は信じている。振り回されることなく、自分の持っているもの、大切なものを丁寧に一つ一つ努力していってもらったら嬉しいな」

と語った。息のあった14歳差のきょうだいのコンビは、これからも続いていきそうである。