Çä¾å¹â¡¢ºÇÂç2460²¯±ß²Í¶õ¤«¡¡KDDI»±²¼¤¬ÉÔÀµ¼è°ú¡¢9Ç¯¤Ç
¡¡KDDI¤Ï6Æü¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¼è°ú¤Îµ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿»±²¼¤Î¥Ó¥Ã¥°¥í¡¼¥Ö¤È¥¸¡¼¡¦¥×¥é¥ó¤¬¡¢2025Ç¯4¡Á12·î´ü¤Þ¤Ç¤ÎÌó9Ç¯Ê¬¤ÇºÇÂçÌó2460²¯±ß¤ÎÇä¾å¹â¤ò²Í¶õ¤Ë·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇÂçÌó330²¯±ß¤¬³°Éô¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¹¹ðÂåÍý»ö¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¼Ò°÷2¿Í¤¬ÉÔÀµ¼è°ú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡KDDI¤Ï6Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿25Ç¯4¡Á12·î´ü·è»»¤ÎÈ¯É½¤ò¸«Á÷¤ê¡¢3·îËö¤ò¤á¤É¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¡£³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤é¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬3·îËö¤ËÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢KDDI¤Ï²áÇ¯ÅÙ·è»»¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡2¼Ò¤Ï¹¹ð¼ç¤¬¼Âºß¤·¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂåÍýÅ¹¤«¤é¶ÈÌ³¤ò¼õÃí¤·¤¿¤è¤¦¤Ëµ¶Áõ¡£¼è°úÀè¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¹¹ðÎÁ¤ò´ÔÎ®¤µ¤»¤ÆÇä¾å¹â¤ò²áÂç¤Ë·×¾å¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¼ê¿ôÎÁ¡×¤È¤·¤Æ³°Éô¤Ë»ñ¶â¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë2¿Í¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥í¡¼¥Ö¤È·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¡¼¡¦¥×¥é¥ó¤Î¼Ò°÷¡£KDDI¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¼Ò¤Ï¡¢¹¹ð¼ç¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿¹¹ðÂåÍýÅ¹¤È¡¢¥¦¥§¥ÖÇÞÂÎ¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÃ´¤¦·ÇºÜÂåÍýÅ¹¤òÃç²ð¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£