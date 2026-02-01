寒さが深まるこの季節、心も身体も温まる「温泉」が恋しいという人も多いのではないでしょうか。温泉大国・日本には、訪れた人の心をつかみ「また来たい」と思わせる魅力的な宿が全国に点在しています。そのなかで今回は「温泉宿・ホテル総選挙2025」の結果をもとに、「総合評価が高い温泉宿・ホテル」ランキングTOP3を紹介します。

もうすぐ立春。暦のうえでは春を迎えますが、外気はまだまだ冷たく、体の芯まで冷える日が続いています。

こんな時期に恋しくなるのが、“温泉”。そして、温泉旅行の満足度を格上げしてくれるのが、特別な時間を演出してくれる「温泉宿」です。温泉宿を選ぶポイントはさまざまですが、食事・サービス・お部屋のすべてに満足できる宿なら、旅そのものが一気に特別なものになります。

そこで今回は、5省庁後援のもと温泉地のランキング企画を実施している「温泉総選挙2025」が行った「温泉宿・ホテル総選挙2025」をもとに、「総合満足度が高い温泉宿・ホテル」ランキングTOP3を紹介します。

【調査概要】

■主催：温泉総選挙2025

■エントリー対象者：全国の温泉を持つ宿・ホテル

■エントリー宿・ホテル数：158施設

■エントリー部門：食事、温泉、客室・施設、リピート、サービス、総合評価

■レビュー人数：5,987人

■レビュー項目：「温泉について」「食事について」「サービス、おもてなしについて」「施設、客室について」の4つは「非常に満足している/やや満足している/どちらともいえない/あまり満足していない/全く満足していない/利用していない」の6段階評価。「また来たいと思いますか？」については「是非また来たい/機会があればきたい/どちらともいえない/来たくない」の4段階評価。「総合評価について」は5つ星評価。

■投票期間：2025年8月8日〜2025年10月31日

第3位：SHIROYAMA HOTEL kagoshima（鹿児島県）

（SHIROYAMA HOTEL kagoshima（鹿児島県）／PIXTA）

第3位に輝いたのは、鹿児島県鹿児島市にある「SHIROYAMA HOTEL kagoshima」。鹿児島市内の中心城山の、標高108メートルの高台に位置する同所。露天風呂からは、鹿児島のシンボル桜島を間近に望むことができます。

もちろん、温泉も格別。地下1,000mから湧き出る天然温泉は「美人の湯」として知られ、展望露天から見える景色とともに、心身を癒してくれます。

さらに、ホテル自慢の朝食ビュッフェは全国的にも評価が高く、品数も豊富で、和食派も洋食派も満足できるラインナップです。鹿児島産の旬食材が贅沢に使用されており、シェフが目の前で焼いてくれるオムレツも大人気。

スタッフのサービスも「細やかで行き届いている」との口コミ多数。鹿児島の地元民も太鼓判を押す同所には、誰もが「また来たい！」と思える非日常体験があります。

第2位は、海と空を独り占めできる鹿児島の絶景宿

第2位：samana hotel Yakushima（鹿児島県）

（屋久島の海（鹿児島県）／PIXTA）

第2位にランクインしたのは、鹿児島県熊毛郡屋久島町にある「samana hotel Yakushima」。

2024年春にリブランドオープンした館内は洗練されたデザインで、館内BGMには屋久島の自然音を取り入れるなど、五感で島を感じられる工夫が施されています。建物が円柱であることから、どこに泊まっても最高の眺め。全室スイート仕様で、プライベートプールやテラスを備えた客室からは、屋久島の雄大な自然を独占するような眺望が楽しめます。

同所の温泉はまるで化粧水のようなとろとろの泉質で、皮膚表面を乳化させるアルカリ性の泉質に加え、油落としにも使われる重曹成分が含まれているため、湯上がりのお肌はすべすべ。

食事は地元食材を活かした上質な料理が揃い、特にライブキッチンから提供されるお料理は、ビュッフェの域を超えるほど美味しいのだとか。

スタッフの対応も「本当に素晴らしい」「感動した」という口コミ多数。総合満足度の高いお宿です。

（亀の井ホテル伊豆高原 客室からの眺望（静岡県）／PIXTA）

第1位に輝いたのは、静岡県伊東市にある「亀の井ホテル伊豆高原」。相模灘を見おろす高台に立ち、館内に入ると、広いロビーがお出迎え。ロビー側から振り返ると、ガラス張りの入り口の向こうに広い海と空が見渡せ、お部屋に着く前からオーシャンビューが楽しめます。

もちろん、お部屋も全室伊豆諸島を見渡せる最高のロケーション。温泉は広々とした大浴場や露天風呂を備え、伊豆高原の自然を感じながら心身を癒せる空間です。

食事は地元食材を活かした創作和食や旬の海鮮料理が提供され、朝食ビュッフェも高評価。さらに、2021年春にリニューアルされた館内はバリアフリーにも対応しており、家族旅行から記念日利用まで幅広く支持されています。

景観・温泉・料理・サービスのすべてが調和し、訪れる人に「また来たい」と思わせる満足度の高い宿です。

「総合満足度が高い温泉宿・ホテル」ランキングTOP3は、亀の井ホテル伊豆高原を筆頭に、samana hotel Yakushima、SHIROYAMA HOTEL kagoshimaとなりました。

3つの宿はいずれも、桜島・屋久島・相模灘といった圧倒的な眺望を楽しめるロケーションが魅力。景色そのものが滞在価値を高め、特別な温泉旅を演出してくれる宿が上位を占めました。

今度のお休みは思い切って、非日常に浸る温泉旅へ足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。