この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【1か月予報】太平洋側は乾燥続く…火災リスク↑　寒波⇔暖波で寒暖差も」と題した動画を公開。1月29日に発表された1か月予報を基に、2月の天候について専門的な解説を行った。

動画で松浦氏は、2月の気温は全国的に「だいたい平年並み」との見通しを示した。日本海側の降雪量も同様に平年並みの予想となっている。一方で、東日本から西日本の太平洋側では降水量が平年より少なく、昨秋後半から続く乾燥状態が継続する見込みだという。氏は「空気はかなり乾燥が進みそう」「火の取り扱いには十分に気をつけていただきたい」と、山林火災などへの注意を呼びかけた。

今回の予報で最も注目すべき点は、気温が平年並みと予想されつつも、「結構寒暖の差は激しくなるんじゃないか」という点である。松浦氏はこの理由について、北極圏の気温が平年より高い「正偏差」が大きくなっていることで、上空の強い西風「極渦」が分裂していることを挙げた。これにより、「寒気が流れ込む時はものすごく強い寒気が流れ込みやすく」なり、逆に暖かい空気が入る時期もあるため、結果として寒暖差が大きくなるメカニズムを解説した。

また、太平洋側の少雨傾向については、フィリピン東方などでの対流活動が活発な「ラニーニャ現象」の傾向が影響していると指摘。この影響で本州南岸に高気圧性の循環が生まれ、雨や雪をもたらす南岸低気圧が発達しにくい状況が続くと説明した。

松浦氏は、今回の予報から気象庁の新しい数値予報モデルが導入され、特に予報期間の後半にあたる3～4週目の精度向上が期待されることにも言及した。平均気温だけでは見えてこない天候の急変に備え、こまめな情報確認が重要になる1か月となりそうだ。

