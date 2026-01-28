昨日の「仏敵」を応援せよ!?旧立憲候補への応援要請で学会員がパニック！中道改革連合、波乱すぎる幕開け

さっそく学会内で漂い始めた不協和音

解散直前に結党した「中道改革連合」の本領が試されている。2月8日投開票の総選挙で、果たしてどこまで自民党に対峙した勢力となれるのか。

野党第一党だった旧立憲民主党側が頼りにするのが、日本最大の集票組織、公明党の支持母体である「創価学会」の存在だ。「自民党を支えてきた学会票（約500万票）がそのまま中道改革連合に乗る」という皮算用は成り立つのか――取材すると、そうは簡単にいきそうにない現実を学会員たちが打ち明ける。

高市早苗首相が衆議院解散を表明する前日の1月18日、全国で学会の選挙を中心に切り回す各地域の責任者をオンラインでつないだ「全国地区部長会議」が開催された。その場で、斉藤鉄夫代表ら公明党幹部が新党で望む選挙への決意表明を行った。

会議に出席した都内で活動する男性学会員（60代）によれば、斉藤代表は、故池田大作名誉会長が唱えた「中道」という政治理念が党名の由来であることなど、７〜８分の熱弁をふるったという。

「斉藤さんの弁は熱が入っていました。高市政権が発足して右寄りになっている政治を押し止めるため、立憲民主党と新党をつくることにしたことを説明して、『よろしくお願いします』と。

選挙で実際に活動する女性部の人たちの受けはよくて、感動して受け止めていた人が多かったけれど、壮年部はシラケていた。中には『なんてことするの』と本音を口にする人もいましたよ」

立憲系候補は「仏法の法戦」をめぐる敵だった

どういうことなのか。別の男性活動家（学会員）はこう補う。

「もちろん、真剣にやっている活動家はわりと素直だから、上が決めたら『そういうことね』と方針通りにやるし、小選挙区に立つ旧立憲の候補者を応援すると思う。でも、今までのように一生懸命はやらない。やれないんですよ」

確かに、公明党は‘24年10月の衆院選で596万票、’25年参院選で521万票という比例票を獲得している。

しかし、この活動家によれば、学会員の高齢化で強まる減退傾向に加え、今回の選挙の現場には３つのハードルがあるという。

まず１つは、学会員の「立憲嫌い」だ。

26年間続いた自公の選挙協力の間、学会員は、選挙区では自民党候補、比例区では公明党に票を投じてきた。とりわけ、選挙区に強い立憲系の候補がいる場合、その候補から自民党と一緒くたに批判を受けてきたのが公明党だ。

学会員たちは、党の前進のために選挙で汗を流すことが、宗教的な功徳にもつながると考える。公明党を批判する勢力は、「仏法の法戦」をめぐる敵になる。

「野田さんは曖昧で信用できない」

公明党批判の書を出した過去があり、東京24区からの出馬が見送られた有田芳生氏の例しかり、旧立憲系の候補は、現場の学会員にとってはかつて“仏敵”として対峙した相手である。

「政党が一緒になったからと言って、そんな簡単に手の平を返したように応援する気持ちになりません。野田佳彦さんと斉藤鉄夫さんは仲が良いって言っても、『野田さんは曖昧で信用できない』という人は結構いる」（前出の男性活動家）

さらに未知数なのが、学会員が友人に投票を依頼することで実現させてきた、F（フレンド）票の帰趨だ。

「学会員本人は上の方針通りに投じたとしても、友達に頼みにくいのも確か。選挙はビジネスではなくて、人と人との関係でしょう。これまで自民党候補への投票を依頼してきた友人に、『今回は中道へ』と手の平を返したら、信用を失うよ。組織の駒か、選挙屋と思われてしまいかねない。

強いて言うとしたら、『様子見だけど、今回は中道（旧立憲）の候補に入れて見守ってほしい』とか、『高市政権への抑止力だから』とかでしょうか」（同前）

公明党の急な方針転換に、学会内でも困惑の声が広がっているのだ。

ひろの・しんじ／’75年、東京都生まれ。慶応義塾大法学部卒。神戸新聞記者を経て、猪瀬直樹事務所のスタッフとなり、’15年10月よりフリーに。’17年に『消された信仰』（小学館）で第24回小学館ノンフィクション大賞受賞。24年に刊行した『奔流 コロナ「専門家」はなぜ消されたのか』（講談社）で科学ジャーナリスト賞2025優秀賞を受賞

