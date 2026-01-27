今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、飼い主さんのお見舞いにやってきた猫ちゃんの様子。少し離れたところから、ひょこっと顔をのぞかせていたようです。投稿はXにて、284.2万回以上表示。2.9万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：インフルエンザに罹って寝込んでいたら…愛猫がとった『優しい行動』】

うつらない程度に様子を見に来てくれている

今回、Xに投稿したのは「むちゃまる（5）」さん。登場したのは、猫のむちゃまるちゃんです。

当時、飼い主さんはインフルエンザに罹ってしまい寝込んでいたそうです。そこにやってきたのは、猫のむちゃまるちゃん。うつらないであろう距離から遠巻きから飼い主さんのお見舞いにやってきたそうです。ひょこっと顔を出して様子見している、むちゃまるちゃんはとってもキュート。

こんなに可愛い見舞い客が来てくれたなら、インフルエンザもすぐに治りそう…な気がしますね。

お見舞いに来ていたむちゃまるちゃんに和んだX民たち

インフルで寝込んでいた飼い主さんを遠巻きからお見舞いしていたむちゃまるちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「ヌッコって病気で伏せているとお見舞いに来てくれますよね」「むっさ可愛い」「見守り優しい」「むちゃまる君のためにも元気な姿見せてあげるために、お大事になさってください！」「本人は隠れて様子見にきてるつもりなんでしょうね」などの声が多く寄せられていました。風邪などを引いたときは、今回のむちゃまるちゃんの投稿を眺めれば早く治る…かもしれません。

Xアカウント「むちゃまる（5）」では、猫のむちゃまるとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。もふもふ感たっぷりなむちゃまるちゃんは、いつ見ても可愛いです。

写真・動画提供：Xアカウント「むちゃまる（5）」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。