この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2026年1月】預金 金利ランキング ネット銀行編」と題した動画を公開。日銀の利上げを背景に各ネット銀行が預金金利の引き上げ競争を繰り広げる中、特に金利が「爆上げ中」だという普通預金を中心に、お得な銀行を紹介している。



動画では、「普通預金」「1年もの定期預金」「1年未満の定期預金」の3つのカテゴリで、2026年1月時点のネット銀行金利ランキングを発表。特に注目すべきは普通預金で、日銀の利上げに伴い「各銀行、普通預金の金利もかなり上がってきた」と解説する。



普通預金ランキングの1位に輝いたのは「DanDanBANK」で、金利は驚異の0.9%に達する。ただし、これは貯蓄預金であり、預入金額に応じて金利が0.7%から0.9%の間で変動する仕組みだ。2位は「みんなの銀行」の0.8%で、こちらは月額600円のプレミアム会員になることが条件。3位の「あおぞら銀行」は0.75%と、無条件で適用される金利としては依然として高い水準を維持している。



短期の定期預金では、さらに高金利のキャンペーンが登場している。1年未満のランキングで1位となったのは「SBI新生銀行」の3ヶ月もので、金利はなんと5.0%。「SBIハイパー預金」のキャンペーンで、残高上限100万円までの期間限定金利だ。2位には「イオン銀行」の1ヶ月もの3.0%がランクインしており、こちらは新規口座開設者向けの特典となっている。



動画を総括すると、現在のネット銀行は、普通預金でも条件次第で1%近い金利が狙える状況にあることがわかる。一方で、最高金利を得るためには、新規口座開設や他サービスとの連携、預入金額といった条件が付くことが多い。自身の資産状況やお金の使い方に合わせて、最適な銀行を見極めることが重要だと言えるだろう。