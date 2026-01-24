【プレイバック’06】史上最悪の鬼畜児童ポルノ『関西援交』出演少女らが語ったそれぞれの“事情”

10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’06年１月27日号『追跡レポート・逮捕者20人以上の猯AV瓩残した傷跡とは… 発見！ あの「関西援交」出演女子高生が語る「SEXとカネ」』を取り上げる。

『関西援交』は’00年ごろに突如、マニア向けの市場に現れて大人気となった素人ものAVシリーズだ。出演した少女の多くが本物の女子中高生だったことが人気の理由で、なかには小学生もいた。’05年３月に制作を手がけていたグループが摘発されるまでに約160本が制作されたという。『FRIDAY』は『関西援交』に出演した３人の少女と接触することに成功。記事は彼女たちへのインタビューだ（《》内の記述は過去記事より引用、年齢は当時のもの）。

少女たちが語った「援交をする理由」

《「援交（援助交際）が悪いことやとは、 全然思ってへん。就職するのと同じで、生きるのに必要やからやってる感じやわ。 アタシは高校を中退してるし、まともな会社は雇ってくれへん。バイトして、足りへん分はカラダで稼ぐしかないやろ」

そういうと恵里（19・仮名、以下同）は、 明るく笑った。彼女はかつて、『関西援交』という違法AVに出演したことがある。その後、出演が親にバレて家を出たが、現在もスーパーでのバイトの傍ら、援交を続けている》

恵里は大阪の公立高校に通っていたが、１年で中退。昼から酒を飲んでは男を連れ込む母親に嫌気がさして、友達の家を転々としていた。当初はコンビニや酒屋でバイトをしていたがカネにならないことから、カラダを売って稼ぐことを思いつく。最初はヘルスで働いたが年齢がバレてクビになり、援交を始める。

援交では客に言われるがままどんなプレイでもこなして１回３万円を稼いだ。ビデオ撮影をした客も何人かおり、そのうちの１本が『関西援交』に流れたと思われる。’05年に警察からの連絡で、自分のビデオが売られていることを知ったという。

《「警察からの連絡で、オカンにもバレた。酒ばかり飲んで不安定やったからかなぁ、娘が援交やってるって知って自殺未遂したこともあったよ。最悪だったのは義理の父親。両親は私が中学生のときに再婚したんやけど、どっかからビデオを手に入れてきてね。私の前で再生して『オレにもやらせろ』って言ってきてん」

冒頭の言葉にもあるように、彼女は援交を後ろめたいことだと思っていない》

「動機は純粋にカネ」

兵庫県の私立高校に通っていた満奈美（20・仮名）の場合も「動機は純粋におカネ」だった。当時つき合っていた彼氏がイベントサークルの代表で資金に困っていたことから、高校２年のときに援交を始めたという。当時の彼女は彼氏としかSEX経験がなかったが、週に２〜３回、学校帰りにカラダを売っていた。

《援交を始めて２〜３ヵ月後、ビデオ撮影を執拗に要求する客がいた。謝礼を倍にすると言われた満奈美は、「他人に流さないなら」という条件で応じた。だが、そんな約束が守られるわけがない。彼女がビデオに出演したことは、同級生が偶然ネットで映像を見つけたことで、学校中に広まった。学校は中退。家に居場所がなくなった満奈美は昨年春、東京に出てきた。そして今は、援交で月30万円を稼ぎ、生活している。

「普通の仕事をしても、ビデオの件がバレるんじゃないかとビクビクしちゃう。それよりも援交の世界で生きていたほうが楽なんです。援交の客から『ビデオに出てたね』って言われても、『お前もやってるやろ』って感じでチャラになるから」》

現役女子高生・史佳（18・仮名）の場合はさらに屈託がなく、軽い。

《「援交経験はビデオの１回きり。どうしてもヴィトンのバッグがほしくて、友達に紹介された出会い系サイトにアクセスしたら『撮影アリ。10万円』って書き込みがあって。『ビデオでは顔にモザイクを入れるから』って言われて、10万円もらえるならってOKしちゃった……。今は後悔しているけど、SEXは超好きで、今でも彼氏のほかに大学生とサラリーマンのセフレがいるくらい（笑）」》

ラクをして稼ごうとする少女たち。そんな彼女たちを食い物にしようとする業者の“作品”を、欲望のはけ口とするために客が買う。一見、Win-Winに見えるが、前出の満奈美のように学校を辞めざるを得なくなって人生が変わってしまったケースや、撮影後にリストカットを繰り返したり、心療内科に通うことになった少女もいた。結局のところ、少女たちが一方的に搾取され、消費されていたのだ。

「ファイル交換ソフト」で広く拡散

’90年代初頭の裏モノAVは、通常のAVの“流出モノ”が人気だった。だが、やがて一般の女性を使った素人ハメ撮りモノの生々しさがウケて人気となる。その中で、ブルセラショップをヒントに「援交」の様子を撮影するという設定で撮られた“援交モノ”が’90年代の後半に登場。一大人気となったのが『関西援交』だった。

援交モノのウリは、出演する女性の年齢の低さで、本物の女子中高生、時には小学生が出演していることもあった。つまりは児童ポルノだ。

内容もどんどん過激化していき、レイプモノはここでは書けないようなハードな内容になっていく。『関西援交』もシリーズをかさねるほどに過激になり、「史上最悪の鬼畜シリーズ」と言われた。本誌の記事にもあるように「モザイクをかけるから」とだましたり、本人の承諾なしに流したケースが多かったとみられる。

摘発のきっかけとなったのは’04年７月に奈良県の高校に入った「おたくの生徒がビデオに出ている」という通報だった。生徒に出演料を振り込む姿が銀行の防犯カメラに映っていたことで制作グループのリーダー的存在だった男（当時41歳）が浮上、グループ３名の逮捕につながった。

リーダー格の男は、婦女暴行と児童福祉法違反などで起訴され、’06年１月に地裁判決で懲役８年、罰金600万円、家裁判決で懲役７年、合計懲役15年の判決を受けている。

『関西援交』が広まった背景には、ネットの大容量接続の普及と、’00年代前半のWinnyなどのファイル交換ソフトの流行があった。インターネットを通じて不特定多数のユーザーがファイルを直接交換・共有できる仕組みを使って、ビデオやDVDを勝手にコピーして売りさばく素人が多数出現。『関西援交』が一般メディアで話題になっていた頃には、制作グループの売り上げは激減していたようだ。

’04年に改正された児童買春・児童ポルノ禁止法では、個人間での児童ポルノのやり取りを処罰の対象としたが、提供目的でない単純所持に関しては規制されていなかった。制作者を検挙できても、個人間の売買を見つけて取り締まることは難しかったという。