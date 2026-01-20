Photo: 塚田優

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キャンプや登山、そして災害時にも頼れるマルチツール。

そんな理想を形にしたのが「VAK6」です。ナイフ・LEDライト・パルス着火・手回し発電という4つの機能をまとめたこのギアの使い心地や性能をご紹介します。

Photo: 塚田優

高硬度ブレードで切れ味抜群。安心の片手操作

まず試してみたのはナイフ。ブレードは5Cr15MoV高強度鋼製で、耐久性にも優れています。刃渡りは82mm、オープン時の全長は210mmで、重さは117g。軽量ながら手にしっかりと馴染み、安定感もバッチリです。

Photo: 塚田優

実際に庭の雑草取りに使用してみたところ、刃の通りはスムーズで、簡単に処理することができました。アクシスロック機構を搭載しているので、使用中に刃が戻ることはありません。普段ナイフを扱いなれていない人でも、安心して扱えること間違いなし。

非常時も安心。明るく頼れる高輝度LEDライト

高出力のLEDライトは点灯してみると夜道でも十分な明るさを発揮。キャンプや停電時の心強い味方になってくれそうです。フル充電時で約120分間もの連続点灯が可能です。

Photo: 塚田優

Type-Cケーブルでの充電はもちろん、手回し発電でも充電可能。実際にクランクハンドルを回してみたところ、しっかりと発電しました。電源のない環境でも安心して使用できるのは大きな魅力です。

燃料不要のパルス着火。雨風にも強い火起こし性能

アウトドアでは火起こしに時間がかかってしまいがち。VAK6のパルス着火機能を試してみたところ、ボタンを押すだけで高電圧スパークが発生し、ライターのように簡単に着火できました。

ガスやオイルは一切不要。実際に紙に火をつけてみたところ、マッチやライターよりも早く安定して火を起こすことができました。

Photo: 塚田優

過熱防止機能として8秒間連続使用すると自動的に5秒間停止する安全設計。火を扱うツールとして、初心者でも扱いやすいと感じました。

IPX6防水×耐衝撃。どんな環境でも頼れるタフ設計

VAK6はIPX6防水性能を備えており、雨や濡れた手での使用も問題なし。実際に水滴がかかる状況でも不具合はなく、ナイフもライトも安定して使うことができました。

Photo: 塚田優

ベルトクリップ付きのシースは携帯性にも優れ、腰に装着しておけばすぐに取り出すことができます。

ナイフ、ライト、火起こし、発電。これら4つの機能を手のひらサイズのボディに凝縮したVAK6は、まさに日常からアウトドアまで、どんなシチュエーションでも活躍できる必需品だといえるでしょう。

カラーはブラック・グリーン・カーキの3色展開。クラウドファンディングページでは、スペックの詳細が公開されています。ぜひその性能を、あなたの手で確かめてみてください。

好評延長決定！本気の備えに。切断・照射・着火・発電をこれ一つで。「VAK6」 9,320円 21％OFF【一般販売予定価格11,800円⇒9,320円】 machi-yaで見る

＞＞本気の備えに！アウトドア×緊急時×防災対策。切断・照射・着火・発電をこれ一つで。

Photo: 塚田優

Source:machi-ya

本記事制作にあたりFOREST FIELDより製品の貸し出しを受けております。