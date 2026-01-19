Image:Amazon.co.jp

本日2026年1月19日は、Apple Intelligenceに最適化された「M4チップ」を搭載し、日常用途から中程度のクリエイティブ作業まで快適にこなせるAppleの「MacBook Air（2025）13インチ」が、お得に登場しています。

Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - ミッドナイト 141,800円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple Intelligenceに最適化された「M4チップ」搭載。Appleの「MacBook Air（2025）13インチ」が14％オフ

M4チップの驚異的なパワーを内蔵し、動画編集や複数アプリの同時利用、グラフィックスを駆使したゲームのプレイなどもスムーズに行えるAppleの「MacBook Air（2025）13インチ」が、今なら14％オフの141,800円とお得な価格で販売中です。

最大18時間使えるバッテリー を搭載し、電源につながなくてもMacBook Airの圧倒的なパフォーマンスはそのまま。13インチのコンパクトボディに収まる軽量・長時間バッテリーはモバイル用途にピッタリです。

また、Apple IntelligenceによるAI機能のサポートで作業効率がさらにアップします。

高品質ディスプレイ＆12MPカメラでリモートワークも快適

13.6インチのLiquid Retinaディスプレイは色鮮やかで視認性が高く、写真編集・動画視聴・資料作成など幅広いシーンに最適です。

12MPカメラはセンターフレーム対応で、リモート会議も快適に行えます。

Thunderbolt 4×2、MagSafe、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応し、最大2台の外部ディスプレイ接続も可能です。

レポートや資料作成からクリエイティブな作業まで快適にこなせる本商品を要チェック！

