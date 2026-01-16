¤À¤«¤é³¹¤ÎËÜ²°¤Ï¼¡¡¹¤ÈÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä²ñ·×¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë½ñÅ¹¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Ž¢¿·´©¤è¤êÌÙ¤«¤ë"°Õ³°¤Ê¼ýÆþ¸»"Ž£
¢£24»þ´Ö±Ä¶È¡¢AIÅ¹°÷¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î½ñÅ¹¤ÎÀµÂÎ
ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¦Â¢Á°ÃÏ¶è¡£ÂçÄÌ¤ê¤«¤éÏ©ÃÏ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÃæÄãÁØ¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤¬Æ©ÌÀ½ñÅ¹¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õ´Ö¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢²ñ·×¥½¥Õ¥È¡Öfreee²ñ·×¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2023Ç¯4·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£Ìó70Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´ØÏ¢¤Î½ñÀÒ¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤Ê¤ÉÌó2500ºý¤¬ÊÂ¤Ö¡£
Ìµ¿Í±Ä¶ÈÃæ¤ÎÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ChatGPT¤òÅëºÜ¤·¤¿AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ÎÉûÅ¹Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤é¤²ÉûÅ¹Ä¹¡×¤À¡£»ä¤¬¡ÖÆÈÎ©¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎËÜ¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎËÜ¤È¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ç²ñ·×¤Ï´°·ë¤¹¤ë¡£
Æ©ÌÀ½ñÅ¹¤Ï¡¢25Ç¯4·î¤«¤é24»þ´Ö±Ä¶È¤ò»Ï¤á¡¢Ëè½µ·îÍËÆü¤ÈÌÚ¡ÁÆüÍËÆü¤Î¸á¸å7»þ¡ÁÍâÆüÀµ¸á¤Î¤Û¤«²Ð¡¢¿åÍËÆü¤Î½ªÆü¤òÌµ¿Í²½¤·¤¿¡£Æ©ÌÀ½ñÅ¹ÂåÉ½¤Î¹õÅÄ°¦Èþ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁáÄ«¤ä°û¤ß²ñ¸å¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎËÜ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÇÅ¹Æâ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íËü°ú¤¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
½¾Íè¤Ï¿ÍÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÀ©Ìó¤«¤é¡¢±Ä¶È¤Ï½µ¤ÎÌó20¡ó¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ìµ¿Í±Ä¶È¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¤¿»þ´ÖÂÓ¤ò¡È²Ô¤°»þ´Ö¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£ÀßÈ÷Åê»ñ¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖÈñÍÑ¤Ê¤É½½¿ôËü±ß¤Î¤ß¤Ç¡¢Ìµ¿Í±Ä¶È»þ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÁ´ÂÎ¤Î25¡óÄøÅÙ¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ý±×¤Ø¤Î¹×¸¥¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¢£²ñ·×¥½¥Õ¥È²ñ¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÆ©ÌÀ¡×¤Ë
Â¢Á°ÃÏ¶è¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¶âÂ°²Ã¹©¤Ê¤É¤ò°·¤¦Ìä²°¤ä¹©Ë¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î³¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤ß¡¢º£¤â¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ¶è¤À¡£¼ê»Å»ö¤äµ»½Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹©¶ÈÃÏÂÓ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÎò»Ë¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Â¢Á°¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡×¡£¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÂ¢Á°¤Ë½ñÅ¹¤ò¹½¤¨¤¿¡£
¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¾®Çä¶È¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â½ñÅ¹¤Ï»æ¤äFAX¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¶ÈÌ³¤¬Â¿¤¯¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ë²þÁ±Í¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¤¡£¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¾¶È¼ï¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐËÜ²°¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
½ñÅ¹Ì¾¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ò¡ÖÌÀ¤±Æ©¤±¤Ë¡×³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í³Íè¤Ç¡¢Æ©ÌÀ½ñÅ¹¤Ç¤ÏX¤änote¤ÇÆü¡¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¾õ¶·¤òÂÐ³°Åª¤Ë³«¼¨¤¹¤ëË¡ÅªµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î½ñÅ¹¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ·Ð±Ä¾õ¶·¤ò¸ø³«¤¹¤ë½ñÅ¹¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¤À¡£¿ô»ú¤ò¤µ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤ä²ÄÇ½À¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
note¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶ÈÆü¤ÎÅ·µ¤¤äÇä¤ê¾å¤²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤ÎÆü¤Î½ÐÍè»ö¤ä¥È¥Ô¥Ã¥¯¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢·î¤´¤È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ä¡¢Íø±×Î¨¤ÎÊÑ²½¡¢±¿Å¾»ñ¶â¤ÎÁý¸º¡¢Ê¿¶ÑµÒÃ±²Á¡¢ºß¸Ë²óÅ¾Î¨¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë½¸·×¤·¤Æµ»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢£¹õ»ú¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±
¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÈÎ©½ñÅ¹¤äÃæµ¬ÌÏ½ñÅ¹¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬ÍèÅ¹¤·¤Æ»ë»¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¿ô»ú¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡£
³«¶È¸å¤Ï¡¢½ñÀÒ¤ÎÈÎÇä¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¿¤Ó¤º¤ËÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤¿¡£Åö½é¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò±þ±ç¤¹¤ëËÜ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡¢½÷ÀµÒ¤¬¹¥¤à¾®Àâ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¤Û¤«¡¢¸Ä¿Í½ÐÈÇ¼Ò¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥È¥ë¥×¥ì¥¹¡Ê¾¯Éô¿ôÈ¯¹Ô¤Î½ÐÈÇÊª¡Ë¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤ÉÁª½ñ¤ÇÆÈ¼«¿§¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¥°¥Ã¥º¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢ËÜÃª¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÂß¤·½Ð¤¹¡Ö¥·¥§¥¢ËÜÃª¡×¤Ê¤É¤Ç¼ý±×¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢24Ç¯4·î¤Ë¤Ï½é¤á¤ÆÃ±·î¤Ç¤Î±Ä¶ÈÂ»±×¤Î¹õ»ú²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢±Ä¶ÈÀÖ»ú³Û¤Ï24Ç¯6·î´ü¤Ï402Ëü±ß¡¢Íâ25Ç¯6·î´ü¤Ï286Ëü±ß¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÁÏ¶È3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤Î½Õ¤«¤éÌµ¿Í±Ä¶È¤ä¸ÅËÜ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¿Ê¹Ô´ü¤ÎÀÖ»úÉý¡Ê26Ç¯7¡Á11·î¤Î5¥«·î´Ö¡Ë¤Ï80Ëü±ß¤ÈÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Î11·î¤Ë¤Ï37Ëü±ß¤Î±Ä¶È¹õ»ú¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ´ü¤Î¹õ»ú¤â»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¤À¡£
¢£¿·´©¤À¤±¤Ç¤Ï·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤
É®¼Ô¤Ï¡¢Æ©ÌÀ½ñÅ¹¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¡¢2025Ç¯11·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥Ç¡¼¥¿¤ä¡¢³ÆÁÆÍøÎ¨¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆþ¼ê¤·¡¢»ö¶È¤´¤È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤äÍø±×¤ò³µ»»¤·¤¿¡£
¤Þ¤º½ñÅ¹·Ð±Ä¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë¿·´©ÈÎÇä¤ÎÍø±×Î¨¤¬23¡ó¤ÈºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢2°Ì¤Î¡ÖÂß¤·ÃªÍøÍÑÎÁ¡×¤ò3ÇÜ°Ê¾å°ú¤Î¥¤·¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Íø±×¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¶â³Û¤Ï20Ëü±ß¤È¾¯¤Ê¤¤¡£
Íø±×Î¨¤ÎÄã¤µ¤Ï¶È³¦¤ÎÆÃÀ¾å¡¢·Ð±ÄÅØÎÏ¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿·´©ÈÎÇä¤À¤±¤Ç·Ð±Ä¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡×¡Ê¹õÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ý±×¸»¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ö¶È¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íø±×¤Ç¤Ï¡¢ËÜÃª¤ÎÂß¤·ÃªÍøÍÑÎÁ¤¬26Ëü±ß¤È²Ô¤®Æ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÃª¤ò61¶è²è¤ËÊ¬¤±¡¢·îÃ±²Á3800¡Á1Ëü4300±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤é¤º°ÂÄê¼ý±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶è²è¤¬Âß¤·½Ð¤»¤ì¤Ð·î¼¡¤Î¼ý±×¤Ï36Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÁÒ¸Ë¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿½ñÅ¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òSNS¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹ÍøÍÑÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢19Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£½Õ¤«¤é»Ï¤á¤¿¸ÅËÜ»ö¶È¤âµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸ÅËÜ¤ÏÅ¹Æ¬¤ÇÇã¤¤¼è¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆËÜ¤ÎÃæ¿È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¸ÅËÜ¡Ê¡Öblind books¡×¡Ë¤â¹¥É¾¤À¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÅËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬990±ß¤ÇÈÎÇä¤·¡¢Íø±×Î¨¤Ï85¡ó¤È¹â¤¤¡£
¢£½ñÅ¹¤Ï¡ÖËÜ¤À¤±¤òÇä¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥°¥Ã¥º¤Ï¤¯¤é¤²ÉûÅ¹Ä¹¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤äË¹»Ò¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¤è¤¤¤Û¤«¡¢Â¾¼Ò¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÍø±×Î¨¤Ï59¡ó¤È¡¢»ÅÆþ¤ì¤Î¥°¥Ã¥º¤Î37¡ó¤è¤ê¹â¤¤¡£
°ìÊý¡¢11·î¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íø±×Î¨¤¬Âç¤¤¯SNS¤ÎÈ¯¿®¤ä´ë²èÎÏ¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¶¯²½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿¶¤ìÉý¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂß¤·Ãª¤ä¡¢¸ÅËÜ¡¢»¨²ß¤ÎÈÎÇä¤Ç¤Þ¤º¤Ï°ÂÄê¼ý±×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Íø±×Î¨¤Î¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¼ýÆþ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤òºî¤ë¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤â»Ï¤á¤ë·×²è¤À¡£
½ñÅ¹·Ð±Ä¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ½ÐÈÇ¥¤¥ó¥Õ¥é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2003Ç¯¤Ë2Ëü880Å¹ÊÞ¤¢¤Ã¤¿¹ñÆâ¤Î½ñÅ¹¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï1Ëü417Å¹ÊÞ¤È¡¢Ìó20Ç¯¤ÇÈ¾¸º¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÎÉáµÚ¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯1¡Á5·î¤Î½ñÅ¹ÅÝ»º¤Ï1·ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î11·ï¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ê¡¢²áµîºÇ¾¯¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»¨²ß¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÊ»Àß¤Ê¤É½ñÅ¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¶áÇ¯¡¢½ñÅ¹¤ÎÌò³ä¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤â¤Ï¤äÃ±¤ËËÜ¤òÇä¤Ã¤ÆÌÙ¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ñÅ¹¤Ï½¸µÒ¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£
¤½¤Î°ìÎã¤¬¡ÖÆ©ÌÀ½ñÅ¹¡×¤À¡£¿·´©ÈÎÇä¤ÎÍø±×Î¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÁª½ñ¤Ë¤Ï½ñÅ¹¤Î¿§¤¬½Ð¤ë¡×¡Ê¹õÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁª½ñ¤äÅ¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¶È¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËü°ú¤¤¬¤³¤ï¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ëÃæ¡¢Ìµ¿Í±Ä¶È¤Ë¤âÄ©Àï¡£¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼ý±×¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡ÖËÜ¤òÇã¤¦¤À¤±¤Ê¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬ÊØÍø¡£¤Ç¤â½ñÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡¢¿Í¤ä¾ðÊó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£°Û¶È¼ï¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½ñÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÊý¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
½ñÅ¹¤ÏÊÑ²½¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»º¶È¤À¡£Ìä¤¤Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÜ¤òÇä¤ë¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÄêµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
¾¾ÅÄ ¿¸¸ã¡Ê¤Þ¤Ä¤À¡¦¤·¤ó¤´¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¡£Á´¹ñ»æµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¤ä»ö·ï¡¦»ö¸Î¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÏÃÂê¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¼èºà¡£Big4¤ËÅ¾¿¦¸å¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢M¡õA¤ä»ö¶ÈºÆÀ¸¡¢¾å¾ì»Ù±çÅù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ ¾¾ÅÄ ¿¸¸ã¡Ë