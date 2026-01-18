この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【総合コンサル辞めた】「どんどん脱落していく…」メガベンチャーに入った新卒が6ヶ月で退職するまで【50人目】」と題した動画を公開。総合コンサル系のメガベンチャーに新卒入社し、わずか半年で退職した25卒男性が、同期500人が次々と辞めていく過酷な環境を「デスゲームみたいだった」と赤裸々に語った。



男性が入社したのは、同期が500人、全体で3000人規模のメガベンチャー。入社理由について「成果さえ出していれば週休3日4日取ってもいいし、フルリモートも可能」という自由な制度に惹かれ、「自分の理想の人生の働き方ができるかなって」と期待を抱いていたと話す。



しかし、入社後に待っていたのは壮絶な現実だった。3ヶ月間の研修期間だけで、同期500人のうち約100人が脱落。男性は「デスゲームみたいな感じでした」と当時を振り返る。研修では、新人にもかかわらず企業の社長を相手に1日100件のテレアポを課されるなど、厳しいノルマが存在したという。



さらに、毎月行われる会議では成果に対する厳しい追及があり、「激詰め祭り」と表現されるほどの高圧的な雰囲気だったと明かす。次第に男性は頭痛などの体調不良に悩まされ、精神的にも追い詰められていった。



そして退職の決定打となったのは、会社側の都合による一方的な配属変更だった。男性は特定の事業部を志望して採用されたにもかかわらず、入社1ヶ月後に「こっちの都合で配属ができない」と告げられたという。この出来事が引き金となり、男性は入社からわずか半年で会社を去る決断をした。