²ñµÄ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¾ì¤À¤¬¡¢È¯¸À¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡Ö¤Ê¤¼¤«É¾²Á¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë½çÈÖ¤ä¡¢¸ÀÍÕ¿¬¤Î¹©É×¤Ê¤É¤ÇÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£²Ê³ØÅª¤Ë¤â¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤ËÀµ²ò¤Î²ñÏÃ½Ñ¤È¤Ï¡©¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¸À¸ì³Ø¼Ô¤ÎËÙÅÄ½¨¸ã¡Ø¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¡Ä²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¹¤´¤¤½¬´·ÂçÉ´²Ê ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯112¸Ä½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¾ì¤Ç¤Ï
ºÇ½é¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤
¡¡°Õ¸«¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡×¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È¥¥ë¥À¥Õ¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÆÀ¡×¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¤Ê¤É¤ÇºÇ½é¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¿Í¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ºÇ½é¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÄÀÌÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬Â¾¿Í¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö²¼¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò¤â¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢È¯¸ÀÆâÍÆ¤¬¤µ¤Û¤ÉÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬Àè¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ºÇ½é¤Ë²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
