窓の下に置かれた空気清浄機を足場に、２匹の猫が並んで窓の外のある場所を見つめていたそうです。そして、徐々に警戒体勢に！その場所にはなにやら黒い影が…！？投稿は、記事執筆時点で12.1万回以上の再生数を誇り、「可愛い！気が合いましたね。２人集まって。」などの声が寄せられ評判を呼んでいます。

【動画：窓の外を眺める2匹のネコ→『視線の先』には……微笑ましすぎる光景】

空気清浄機は猫の足場に

TikTokアカウント「8378_yまゆげとみみ」に投稿されたのは、黒猫の『まゆげ』さんと、三毛猫の『みみ』さんが窓の外の何かを凝視している時の様子です。この日は、２匹並んでお外の世界を楽しんでいたといいます。

窓枠に肘をつくように前足を掛けていた２匹ですが、足台にしていたのはなんと空気清浄機。窓から外を眺めるにはちょうど良い高さなんだとか。どこのお家でも空気清浄機は猫が乗るにはもってこいの場所のようです。

視線の先には

そして、まゆげさんとみみさんが凝視している先には…？窓の外、路上に集まる数匹のカラスたち。猫さんには、無視できない存在のようです。それもそのはず、すぐ目の前でカーカーとみんなで会議中だったとか。

２匹の背中は神経を研ぎ澄ましているかのように緊張が走り、空気清浄機にかけた足はつま先立ちになりそうなほどに、どんどん前かがみになっていたといいます。ですが、並んでいる姿は仲睦まじくとても愛らしいです。

警戒態勢と臨戦態勢

まゆげさんは、尻尾をフリフリ。喜んでいるのではなく恐らく警戒のフリフリなのでしょう。尻尾の様子で気持ちが手に取るようにわかります。一方でみみさんは、体を乗り出すだけでは気持ちが抑えられなかったようで…

素早く窓枠の上にジャンプ！そして目を見開きながら体を丸くしたといいます。完全に臨戦態勢のようです。一緒に暮らすきょうだいでも、性格の違いが一目瞭然！今日も家族を守るためパトロールを欠かさない２匹なのでした。

投稿には「2匹で見てるのがとにかくレアですにゃん」「可愛い♡人間みたい」「このまま二匹ごと後ろから抱っこしたい」「後ろ姿が可愛い"(∩>ω<∩)"」「尖鋭部隊」「後ろから「わっ！！」ってワクワクさせたい」「視線の先は？ なんですよね」「空気清浄機めっちゃ反応しそうだ(*^^*) 」などのコメントとともにいいね件数が3500件に迫る勢いとなり注目を集めています。

この他にもTikTokアカウント「8378_yまゆげとみみ」には、まゆげさんとみみさんの日常の様子が沢山投稿されています。人間味溢れる後ろ姿が可愛い『窓際シーン』の別バージョンも見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「8378_yまゆげとみみ」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。