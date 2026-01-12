群馬県前橋市の小川晶前市長がホテルでの密会問題を受け辞職したことに伴う前橋市長選挙は12日、投開票が行われ、小川氏が再選を果たしました。

記者「当選確実となった小川前市長が多くの支援者らに出迎えられています」

小川晶氏「自分の責任で皆さんに迷惑をかけて、今回のこの厳しい選挙を戦わなくてはいけなくなってしまいました」「本当にもう一度、小川さんを信じてみようと多くの市民の皆さんに今回選んでいただけたということで、改めて責任の重さを感じているところでございます」

前橋市長に再選された前市長の小川晶氏は本人の意向で当選のバンザイはしませんでしたが、支持者と抱き合うなどして当選を喜び、涙を見せる場面もありました。

今回の市長選挙は既婚者の男性職員と複数回ホテルを利用していた問題を受け小川氏が辞職したことにともなうもので、小川氏は出直し選挙への出馬にあたり、ホテルでの密会問題をあらためて陳謝。そして市民との対話集会を連日行うなど草の根的な選挙戦を展開し、給食無償化など1期目の実績をアピールして支持を広げ、新人4人を破りました。

一方、次点となった新人の丸山彬氏は群馬県の山本一太知事や市議会の自民党系会派などから支援を受け、組織戦を展開。「誇れる前橋を取り戻したい」などと市政の刷新を訴えましたが、及びませんでした。

投票率は47.32％と前回より8ポイント近く高くなりました。

今後、8割以上の議員が辞職勧告書をつきつけた市議会とどのような姿勢で向き合っていくのかが課題となります。

前橋市長選挙開票結果

当選 小川晶 62893丸山彬 52706店橋世津子 8150高橋聡哉 2100海老根篤 495（開票終了 小数点以下案分票切り捨て）