◇第104回全国高校サッカー選手権決勝 鹿島学園0ー3神村学園（2026年1月12日 MUFG国立）

3大会ぶり12回目の出場となる鹿島学園（茨城）は神村学園（鹿児島）に0−3で敗れ、悲願の初優勝を逃した。鈴木雅人監督は夏春2冠を達成した神村学園を称えた。

「神村学園さんは本当に強かった」と鈴木雅人監督。「見とれるというか、チャンピオンにふさわしいチームだと対戦して思った」と続け、フィジカル、技術面で圧倒されたことを口にした。「悔しいですけど、認めることも必要」と冷静に捉え、「これを糧に頑張りたい」と前を向いた。

選手権大会での選手たちの成長について「自信をつけて堂々とプレーしていた」と評価しつつ、「ただ最後の壁は高かったなと」と残念そうに語った。決勝の舞台でゴールは奪えなかったが、今大会ではセットプレーで多くのチャンスをつくった。「選手とコーチたちに感謝したい」とうなずいた。

また、茨城旋風にも言及。「いろんな応援のメッセージが来て、凄い力になったのも事実」と話題をきっかけに多くの応援メッセージが寄せられ、チームの力になったことを明かした。

鹿島学園は前半2点を失い、追いかける展開。U−17タイ代表のGKプムラピー・スリブンヤコ（2年）がPKでスーパーセーブで6万超えの国立を沸かせる場面もあった。セットプレーから何度もチャンスを作ったが、最後までゴールを割れなかった。前がかりになった試合終了間際に3点目を失い、神村学園に夏冬2冠を許した。