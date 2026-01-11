【スカッと漫画】「結婚するんじゃなかった」だと？人生を壊すモラ夫を成敗する「解体屋」の正体【作者に聞く】
モラハラ(モラルハラスメント)とは、暴言や人格否定などにより人に精神的苦痛を与える行為だ。職場や家庭でのハラスメントが問題となるなか、特に言葉や態度で妻を支配する「モラ夫」に苦しむ女性たちの実態がSNSなどで明かされている。そんな夫を「モラ夫解体屋」の力で成敗し、人生を再生させる妻を描いた漫画『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』の1巻が発売され、大きな注目を浴びている。
シナリオ担当のかうちさんは「今の時代に最も大切なテーマの一つである『モラル』を扱ったこの作品を、ようやく皆さんに届けられることができ、とてもうれしい」と語る。また、本作が実質的な商業デビューとなった作画の黒野ナツ子さんは、「頑張って描いた作品なので、発表することができてうれしい。自分でもよく読んでいる配信サイトなどに並んでいるのを見ると、未だにドキドキする」と、現在の心境を明かしてくれた。
黒野さん自身、自分の作品が世に出ることへの実感はまだ「全く」といっていいほどないそうだが、読者のもとへ届く喜びを噛み締めている。
■「自分の力で前に進む」ヒロインに込めた希望
ストーリーを構築する際、かうちさんが最も配慮したのはヒロインの描き方だ。「モラ夫解体屋を通じて、少しずつ自分の力で前に進んでいく過程を、希望が感じられるように丁寧に描くことを心がけました。現実にモラハラで苦しんでいる方が、作品を読んで少しでも前向きになってくれるように……と思っています」と、作品に込めた願いを語る。
本作は「モラ夫」を軸に据えているが、その内容はさまざまなモラハラへの対応としても非常に参考になる。身近に該当する人がいなくても、「こういう人いる！」という共感や、悪が裁かれるスカッとするエピソードが多い。物語を読み進めるうちに、今の自分にとってその相手が本当に必要なのか、その答えがわかるはずだ。
取材協力：かうち(＠kauchi_writer)、黒野ナツ子(@cronoworks2022)
