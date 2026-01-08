この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル【マニアック天気】で「【1か月予報】1月後半は高温傾向 ただし北・東日本は大雪注意」と題した動画を公開。1月8日に発表された1か月予報を基に、今後の天候の見通しを専門的な視点から解説した。全体として高温傾向が予測されるものの、北日本や東日本では一時的な大雪、さらに1月下旬には強い寒波に見舞われる可能性も指摘している。



動画で示された1か月予報（1月10日～2月9日）によると、気温は東日本と西日本で「高い」確率が50%、北日本でも「平年並み」か「高い」確率がそれぞれ40%と、全国的に高温傾向となる見込みだ。一方で降雪量は、北日本から東日本の日本海側でほぼ平年並みと予測されており、高温傾向だからといって雪が少ないわけではない点に注意が必要である。



松浦氏はこの高温傾向の背景について、フィリピン東方での対流活動が活発化することによる「ラニーニャ的な構造」と、それに伴う偏西風の蛇行を挙げる。日本付近が高気圧性の循環に覆われやすくなり、暖気が流れ込みやすい状況が生まれるという。これにより、冬型の気圧配置が長続きしにくくなる。



しかし、松浦氏は「冬型が長続きしにくい」一方で、日本付近で低気圧が発達しやすくなる点を指摘。低気圧の通過後には一時的に冬型が強まり、強い寒気が流れ込むタイミングがあるため、特に北日本や東日本の日本海側では大雪への警戒が必要だとした。



さらに、1月後半の気温予測には大きな不確実性が伴うことにも言及。時系列予報図では予測に大きなばらつきが見られ、「1月下旬、ちょうど二十四節気の大寒の頃に、ものすごく強い寒波がやってくる可能性」を示す予測メンバーも存在するという。高温傾向が続いた後に急激な低温に見舞われる可能性があり、寒暖差の大きさに十分な注意が求められる。1月下旬の天候については、今後の最新情報を注視する必要がある。