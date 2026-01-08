千葉MF安井拓也が今治レンタルから復帰「このオフ期間、しっかりと準備してきたのでピッチで表現し、チームに貢献します」
ジェフユナイテッド千葉は8日、MF安井拓也(27)がFC今治への期限付き移籍から復帰すると発表した。
安井は昨季に今治でJ2リーグ戦7試合に出場し、1ゴールを記録。4日に今治から期限付き移籍期間終了が発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF安井拓也
(やすい・たくや)
■生年月日
1998年11月21日(27歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
175cm/67kg
■経歴
天満南FC-パルセイロ稲美FC-神戸U-15-神戸U-18-神戸-町田-千葉-今治
■出場歴
Jリーグ通算:132試合5得点 ※リーグ戦
■コメント
「明けましておめでとうございます。半年ぶりにジェフのユニフォームを着てプレーできることを嬉しく思います。
昨年は自分が思うようなプレーができず悔しい思いのなかで今治への期限付き移籍を、悩んで決断しました。
半年の移籍で、自分自身と改めて向き合いトレーニングし、試合に出場することで、自分の強みを再認識し、プレーにより自信が持てるようになりました。同時に、足りない部分も痛感したので、成長のため努力と挑戦をし続けます。
このオフ期間、しっかりと準備してきたのでピッチで表現し、チームに貢献します。
よろしくお願いします」
