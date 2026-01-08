　ジェフユナイテッド千葉は8日、MF安井拓也(27)がFC今治への期限付き移籍から復帰すると発表した。

　安井は昨季に今治でJ2リーグ戦7試合に出場し、1ゴールを記録。4日に今治から期限付き移籍期間終了が発表されていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF安井拓也

(やすい・たくや)

■生年月日

1998年11月21日(27歳)

■出身地

兵庫県

■身長/体重

175cm/67kg

■経歴

天満南FC-パルセイロ稲美FC-神戸U-15-神戸U-18-神戸-町田-千葉-今治

■出場歴

Jリーグ通算:132試合5得点 ※リーグ戦

■コメント

「明けましておめでとうございます。半年ぶりにジェフのユニフォームを着てプレーできることを嬉しく思います。

昨年は自分が思うようなプレーができず悔しい思いのなかで今治への期限付き移籍を、悩んで決断しました。

半年の移籍で、自分自身と改めて向き合いトレーニングし、試合に出場することで、自分の強みを再認識し、プレーにより自信が持てるようになりました。同時に、足りない部分も痛感したので、成長のため努力と挑戦をし続けます。

このオフ期間、しっかりと準備してきたのでピッチで表現し、チームに貢献します。

よろしくお願いします」