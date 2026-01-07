アモリムとの決裂の決定打に？ マンUのFDが放った一言とは
マンチェスター・ユナイテッドで指揮をとっていたルベン・アモリム監督の退任が発表された。プレミアリーグで現在6位と徐々に順位を上げつつあったものの、最下位ウルブズに1-1、リーズ・ユナイテッドとの“ローズ・ダービー”でも1-1となっていた。
ウルブズ戦後にマンUのフットボールディレクターであるジェイソン・ウィルコックスと会談が持たれ、その会談の結果を受けて出された結論だったとされているが、『THE Sun』はこのときウィルコックスがアモリムに放った決定的な一言があったと報じている。ウィルコックスはアモリムの戦術に疑問を呈し、アモリムは他の名のある監督たちに並ぶような経歴の持ち主ではないと言ったという。
「私はマンチェスター・ユナイテッドの監督になるためにここに来たのであり、コーチをやるために来たのではない。それは明白だ」
「私の名前がトゥヘルでもコンテでもモウリーニョでもないことはわかっているが、私はマンチェスター・ユナイテッドの監督だ。そして18カ月間、あるいは取締役会が交代を決断するまで、この状況が続くことになる。それが私の主張だ」
アモリムは結局退任し、クラブは今季終了までの暫定監督の選定にあたっている。最有力候補はクラブOBで、指揮官の経験もあるオーレ・グンナー・スールシャールであると伝えられている。