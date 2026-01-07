「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか？」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。じっくり人生を振り返る人も多いこの時期に、この本に込めた、著者の山口さんのメッセージを聞きました（構成／小川晶子）。

私たちは、自分の才能を勘違いする

――多くの人が「自分の才能を活かして仕事がしたい」と考えていると思います。そのために必要なこととは何でしょうか？

山口周氏（以下、山口）：「才能は何か」「人より得意なことは何か」を立脚点にして職業を選択しようとすることが多いと思いますが、実はこの立脚点はかなり脆弱なんです。

そもそも、私たちは自分の才能を勘違いしていることが多いというのが理由の一つです。経営学の世界では「ダニング=クルーガー効果」として広く知られている現象があります。自分の能力を実際よりも高く評価してしまう現象です。

特定の技能について成績を4段階に分けたとき、トップレベルの人は自分の能力をよくわかっています。2番目の人もわかっている。ところが、もっとも成績下位の人の自己評価はトップレベルの人と同じなんです。

――能力の低い人ほど自分には能力があると考えがちなんですね。

山口：そうです。たとえば、「自分は平均以上に運転が上手だ」と答える人は9割くらいいます。おかしいですよね。私たちは「自分は何が得意か」という判断に関して相当ポンコツな判断能力しか持っていないのです。

とくに、「自分はこれが得意だ」と思っているものは、憧れと混ざっていることが多いので注意が必要です。僕自身、クリエイティブなアイデアを生み出すことに憧れがあり、得意なのだと思ってきました。それで、広告代理店の電通に入社し、ゆくゆくはCMプランナーとかクリエイティブディレクターになるつもりだったんです。でも、僕のアイデアは全然採用されなかった。一方で、経営戦略論的な議論や組織論の話になると評価され、クライアントにも名指しで呼ばれるようになったんですよ。それでようやく僕の強みは「複雑な問題を整理・構造化すること」にあるというのがわかったんです。

「こうなりたい」という憧れと、評価されるポイントは違うんですよね。

――自分の強みに気づくには、周りからの評価を意識するといいのでしょうか。

山口：周りに聞いてみるといいと思いますよ。フィードバックをもらっても、自分でわかるまで時間がかかることはあると思います。憧れがあるほど、なかなか受け容れられないものです。僕も少し時間がかかってしまいました。

才能よりも「長く続けられること」が決定的に重要

山口：ただ、人生が超長期のプロジェクトであることをふまえると、最も大事なのは「長く続けられる」ということです。

『人生の経営戦略』の中でも紹介したことですが、棋士の羽生善治さんは「将棋はとにかく長くやっていくものなので、才能よりも、根気よく続けられることの方が大事」と言っています。子どもたちに会って将棋を指すと、たくさん手が読めるとか、発想が豊かだとか、正確に指せるといった素質が見えるそうですが、そういう素質によって棋士としてのキャリアが決まるかというとそうではない。結局は地道に着実に続けている人が伸びているんです。長く続ける中で、もともとの素質はあまり関係なくなってくるわけです。

――素質のある人も、長く続けられる人にはかなわないのですね。

山口：長く続けられるのは、楽しんでいるからでしょう。私たちは、パフォーマンスを上げるために「辛いことでも頑張らねば」「嫌なことでも続けねば」と考えて努力してしまいがちですが、それには限界があります。

孔子は『論語』においてこう語っています。「これを知るものはこれを好むものに如かず。これを好むものはこれを楽しむものに如かず。」

あることを知っているだけの人は、それを好んでいる人には勝てない。しかし、それを好んでいる人も、それを楽しんでいる人には勝てないということです。

最も楽しんで取り組める仕事を選ぶ

――「才能を活かせるかどうか」というより、「楽しく続けられるか」を考えて職業選択をするのが良いのでしょうか。

山口：「最も楽しんで取り組める仕事」を選ぶべきだということになりますね。もちろん、私たちは霞を食べて生きているわけではないので報酬は必ず必要です。でも、報酬だけを求めて自分を動かそうとしても、パフォーマンスを維持することは難しいと言えます。

（この記事は、『人生の経営戦略』に関連した書き下ろしです）