NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤â¡È¹ç³Ê¡É40.7¡ó¡¡5Ç¯¤Ö¤êÂçÂæ²óÉü¡ª¡¡·ë²ÌÈ¯É½¡¢ÇòÁÈÍ¥¾¡¤Î¾ìÌÌ
¡¡ºòÇ¯¡Ê25Ç¯¡ËÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Á11¡¦45)¤Î½Ö´ÖÀ¤ÂÓºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï40.7¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½Ö´ÖºÇ¹â¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê40¡ó¤ÎÂçÂæ¤Ë²óÉü¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¿ô»ú¤ÏÂè2Éô¡Ê¸åÈ¾¡Ë¤Î¸á¸å11»þ44Ê¬¤ËµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÇòÁÈ¤ÎÍ¥¾¡¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£Âè1Éô¡ÊÁ°È¾¡Ë¤Î½Ö´ÖºÇ¹â¤Ï¸á¸å8»þ49Ê¬¤Î33.4¡ó¡£
¡¡24Ç¯¤Î½Ö´ÖÀ¤ÂÓºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤ÏÂè2Éô¡Ê¸åÈ¾¡Ë¤ÇµÏ¿¤·¤¿35.9¡ó¡£Âè1Éô¡ÊÁ°È¾¡Ë¤Ï31.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Ï2Éô¤¬36¡¦7¡ó¡¢1Éô¤Ï31¡¦3¡ó¡£22Ç¯¤Ï2Éô¤Ç39¡¦5¡ó¡¢1Éô¤Ï35¡¦2¡ó¡£21Ç¯¤Ï2Éô¤¬39¡¦3¡ó¡¢1Éô¡ÊÁ°È¾¡Ë¤Ï33¡¦6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡Ê25Ç¯¡Ë¤ÎÂè2Éô¡Ê¸å9¡¦00¡Á11¡¦45¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï35¡¦2¡ó¡£¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤«¤é2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¡£2022Ç¯°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë35¡ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ß¡¢»ëÄ°Î¨¤¬±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÂ¸ºß´¶¤òÂç¤¤¯¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¹ÈÇò¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¡¢¡ÖM!LK¡×¤éºòÇ¯¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½é½Ð¾ì¤·¡¢¡ÖTUBE¡×¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬ÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇºæÀµ¾Ï¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤éÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£¹ÈÇòÍ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡½¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡½¡×¤ÇÀ¹Âç¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×(³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤·¤¿Perfume¤Ï¡ÈÍ½ª¤ÎÈþ¡É¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£