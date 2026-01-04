¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬2026Ç¯¾å¾ì¥Öー¥à¤òÍ½Â¬¡ª¡Ø¥È¥è¥¿¤Î5ÇÜÄ¶¤¨¤«¡Ä¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤¬»Å³Ý¤±¤ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎIPO¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡Ù
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø¥È¥è¥¿¤Î5ÇÜÄ¶¤¨¤«¡Ä¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤¬»Å³Ý¤±¤ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎIPO¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú¥Þ¥¤¥ーº´Ìî Åê»ñ³Ø¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ÇÅþÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾å¾ì¥Öー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
º´Ìî»á¤¬ºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤ëSpaceX¤Î¾å¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï8,000²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó120Ãû±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£º´Ìî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Îº£¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Î5ÇÜ¤Ç¡¢Meta¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡×¤Èµ¬ÌÏ´¶¤ò¼¨¤·¡¢»Ë¾åºÇÂç¤ÎIPO¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¾å¾ì¤Ë¤è¤ëÄ´Ã£³Û¤Ï300²¯¥É¥ë¤«¤éºÇÂç450²¯¥É¥ë¤ËµÚ¤Ö¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï2021Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Á´ÂÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿IPOÄ´Ã£Áí³Û¤ÎÌó3ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£º´Ìî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬°ì¼Ò¤Çµ¯¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢¾å¾ì¤Ë¤è¤ëÆ©ÌÀÀÍ×µá¤ä³°Éô´Æ»ë¤ò·ù¤¤¡¢Èó¾å¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º´Ìî»á¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤¬ÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬Å¾´¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏAI¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢±§Ãèµ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô»ö¶È¤ÎÅý¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»ñ¶â¼ûÍ×¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¡£º´Ìî»á¤Ï¡Öº£¸å18¥ö·î¤Î´Ö¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾¡Éé¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ÐÀ±°Ü½»·×²è¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÍ»¹ç¤ËÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤¬É¬Í×¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
SpaceX¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ëStarlink¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤¬Ìó150²¯¥É¥ë¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï250²¯¥É¥ë¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£º´Ìî»á¤Ï¡¢·îÌÌ¤Ç¤Î±ÒÀ±¹©¾ì·úÀß¤ä±§Ãè¤Ç¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¹½ÃÛ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¹½ÁÛ¤Ë¿¨¤ì¡¢½ÅÎÏ¤¬¾®¤µ¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¥³¥¹¥ÈÍ¥°ÌÀ¤òµó¤²¤¿¡£
º´Ìî»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢SpaceX¤Î¾å¾ì¤¬IPO»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï°åÌôÉÊÈÎÇä´ë¶È¤ÎMedline¤¬62²¯¥É¥ë¤òÄ´Ã£¤·¡¢É¾²Á³Û500²¯¥É¥ëÄ¶¤Î¾å¾ì¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢»Ô¾ì²óÉü¤ÎÃû¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ç±ä´ü¤µ¤ì¤¿IPO°Æ·ï¤¬2026Ç¯¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö1·î°Ê¹ß¤Ë¾å¾ì¥é¥Ã¥·¥å¤¬Íè¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
SpaceX¤ÎIPO¤ÏÃ±ÆÈ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢2026Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤ÅªÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë°Æ·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
