¡¡ÏÂ²Î»³¸©¤Ï4Æü¡¢Æ±¸©¶¶ËÜ»Ô¤Î»Å½Ð¤·ÀìÌçÅ¹¡Ö¤ª¤Ù¤ó¤ÈÂ¼¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¹â¹»À¸¤é95¿Í¤¬²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ÃæÆÇ¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢°ìÉô¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¶ËÜÊÝ·ò½ê¤ÏÆ±Å¹¤ò¡¢4Æü¤«¤é6Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î30Æü¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤ÎÊÝ·ò½ê¤«¤éÏÂ²Î»³¸©¤Ë¡Ö¶¶ËÜ»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¹â¹»À¸¤Ë¿©ÃæÆÇ¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜÊÝ·ò½ê¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢27¡Á29Æü¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿151¿Í¤Î¤¦¤Á15¡Á96ºÐ¤Î95¿Í¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£