この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏が、『年初一括投資するか悩んでいる人必見！AIバブルが崩壊してもコレができれば資産は増やせます！』と題した動画を公開し、2026年の米国株市場に対する見解を示した。新NISAの年間投資枠が開いた今、割高と言われる米国株への投資を躊躇する声が広がる中、鳥海氏は現在の状況を「伸びるべくして伸びている」と断じた。



株価を決定する要因として、氏は3つの観点を提示する。企業のキャッシュ、その結果としての利益、そして継続する構造の有無である。一般的な企業は、利益が計上されていても将来のための設備投資によって手元資金がマイナスとなり、資金調達に苦しむケースが多い。これに対し、現在の米国AI関連企業は全く異なる構造を持つ。



鳥海氏によれば、主要AI企業は過去に行った莫大な設備投資の減価償却により、会計上の利益は抑えられているものの、実質的には極めて巨額のキャッシュを保持している。見た目の利益を大きく上回る実質利益があり、さらなる設備投資を行ってもなお手元に資金が残る状況だという。こうした企業は、クラウドサービスや広告、サブスクリプション事業などで既に圧倒的な収益基盤を築いており、その上で将来に向けた数十兆円規模の投資を実行している。



こうした現状を、2001年のITバブル崩壊時と比較し、氏は明確な相違を指摘する。当時は株価のみが高騰し、利益も現金も伴わない状況であったが、今は企業の利益と現金が過去に例のない規模で膨らんでいる。AIは一過性のブームではなく、電気やインターネットと同様にインフラとして定着していくとの見方を示した。



鳥海氏は、2026年から2027年にかけて株価は引き続き伸びると予測する一方、短期的には戦争や政治情勢などの外的要因により急激な上下を繰り返す可能性も指摘した。そのため、タイミングを狙った売買ではなく、長期的な視点を持つことが重要だと強調する。目先の変動に動揺せず、保有を続けることで資産形成が実現するという考えを軸に、氏は2026年の投資環境を冷静に捉える視座を提供している。資産運用に関心を持つ層にとって、現在の市場構造を理解する上で有益な論点が提示されている。