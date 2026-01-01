この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が市場予想の裏側を分析！『いよいよ迎える2026年！2025年の振り返りから新NISAの最適な投資戦略について解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、『いよいよ迎える2026年！2025年の振り返りから新NISAの最適な投資戦略について解説します！』と題した動画を公開した。多数の専門家が「厳しい1年になる」と予測した2025年の株式市場を振り返り、なぜ予想に反して株価が上昇したのか、そのメカニズムを解き明かしている。



2024年末のS&P500は年間プラス23%という大幅な上昇を記録していた。通常、年率7～8%程度の上昇が標準とされる中、この過熱感から2025年は調整局面に入ると予測する声が大きかった。しかし実際の2025年は、一時的な暴落はあったものの、最終的には年間でプラス15%もの上昇を記録したという。



鳥海氏は、2025年4月に起きたマイナス18.9%の下落が「なぜ一時的なもので終わったのか」を分析することが極めて重要だと指摘する。この下落局面では、多数の投資家が一斉に株を売却したことで出来高が急増し、市場の不安感を示す恐怖指数が通常の3倍近い水準まで上昇した。



しかし、この売りは長く続かなかった。鳥海氏によれば、下落の原因は企業の業績悪化といった構造的な問題ではなく、関税政策に端を発した未来への不透明感だった。業績が好調である以上、長期的な視点を持つ投資家はこれを一時的な動揺と判断し、パニック売りに追随しなかったという。その結果、株価は約80日で下落前の水準まで回復した。



鳥海氏はこの一連の流れから、「上がるか、下がるか考えるのはやめよう」と結論付ける。本当に重要なのは、一時的な株価の上下に一喜一憂せず、当初決めたルールを変えないことだという。2025年においても、淡々と長期・積立投資を続けた人こそが資産を増やせたと述べ、これこそが長期投資の基本であると強調した。



鳥海氏は2026年についても、市場予想に依存せず、決めたルールを継続することの重要性を繰り返し説く。ニュースやSNSの情報に振り回されず、積立なら積立を、一括投資なら保有を淡々と続けることが資産形成の王道だと語る。1年、2年、3年と継続することで、5年後、10年後には確実に資産が増えているはずだという論理だ。



動画は2025年の総括と同時に、2026年以降も見据えた行動指針を提示している。株式市場の短期的な動きは誰にも予測できないが、企業業績という本質的な価値に着目し、長期的視点で投資を継続すれば結果はついてくる。資産形成を目指す投資家にとって、市場の本質と行動原則を理解する契機となる内容である。