¡ÖÎ¾ÂØµ¡¤«¤é¡Èµ¶Â¤¡É100±ß¹Å²ß¤¬½Ð¸½!¡×¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾×·âÊó¹ð¡õÃí°Õ´µ¯¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÂçÈ¿¶Á
¡Ô¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ÇÀé±ß»¥¤ò100±ß¶Ì¡ß10¤ËÎ¾ÂØ¤·¤¿¤é¡¢¡¢¡¢¡¡Î¢¤ÏÊ¿À®16Ç¯¤Ê¤Î¤ËÉ½¤Ï¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥³¥¤¥ó??¡¡¤³¤ìµ¶Â¤100±ß¶Ì¤À¤¡¡¼¡¼¡¼¡Õ
¡¡12·î28Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¤¬X¤ò¹¹¿·¡£µ¶Â¤¤Î100±ß¹Å²ß¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÆ°²è¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÃí°Õ´µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤¬Æ°²è¤ò¤¢¤²¤¿¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢É½Â¦¤Ë¡Ø100¡Ù¡ØÊ¿À®16Ç¯¡Ù¤È¹ï°õ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤³¤½100±ß¹Å²ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢Â¦¤Ë¤Ï¡ØMVS¡Ù¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MVS¤Ï¡¢SNK¤¬È¯Çä¤·¤¿¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à´ðÈÄMulti Video System¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥Ç¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤¬Áø¶ø¤·¤¿¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢MVS¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥àÍÑ¤Î¥³¥¤¥ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥¤¥ó¤ò¤ªÅ¹¤Î¿Í¤ËÍÂ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ô³§¤µ¤ó¤âÎ¾ÂØ¤¹¤ëºÝ¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Õ¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÈÃí°Õ´µ¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ø¥¢¡¼¥±¡¼¥Émvs¥³¥¤¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ100Ëç1819±ß¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¥¥¯¥Á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï
¡Ô¤½¤ì¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ëµ¶Â¤Ëô¤ÏÎà»÷ÉÊ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·º»ö»ö·ï°Æ·ï¤Ç¤¹¡£Ä¾¤Á¤ËºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¾ÚµòÉÊ»ý»²¤Ç¹ðÈ¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ÊüÃÖ¤Ï¡¢Æ±Îà¤ÎÈï³²¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥¯¥Á¤ÏÍâÆü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢
¡Ô¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µ¶Â¤ÄÌ²ß¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¡£º£¸åÈï³²¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢È¯¸«¤·¤¿Ä¾¸å¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÈÎÇäÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßËÜÉô¤ÇÂÐ±þºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅ¿Ëö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¡¢¡Ôµ¶Êª¤Î¤ª¶â¤Ï¡¢ºî¤ë¤³¤È¡Ê¥³¥Ô¡¼Åù¡Ë¤â¡¢»È¤¦¤³¤È¤âÈÈºá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Çºî¤é¤ì¤¿µ¶Êª¤Î¤ª¶â¤ò¹ñÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤âÈÈºá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ²ßµ¶Â¤Åù¤ÎÈÈºá¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÈ³¤ÎÎã¤Ï¡¢ÄÌ²ß¤Îµ¶Â¤¡¢ÊÑÂ¤¡¢¤Þ¤¿µ¶Â¤¤äÊÑÂ¤¤·¤¿¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤äÎ¾ÂØ¡Ê¹Ô»È¡Ë¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ØÌµ´ü¤Þ¤¿¤Ï3Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¨Ìò¡Ù¡¢Í¢Æþ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ßÊª¤òÍ¢Æþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¼ã¤·¤¯¤Ï3000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÊ»²Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¶Â¤¥³¥¤¥ó¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤é¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ï¡ÔÉÔ¿³¤ÊÄÌ²ß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢Ä¾¤Á¤ËºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡¤äÆüËÜ¶ä¹Ô¤Þ¤ÇÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤ÈÃí°Õ´µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡±¿°¤¯µ¶Â¤ÄÌ²ßÅù¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£