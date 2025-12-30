¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¶áÎÙµçË³²½¥â¥Ç¥ë¤òÊ¬ÀÏ!¡ØÍè¤ë¤¾¿·¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡£ÆâÀ½²½¤ò¶¯²½¤¹¤ëÃæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤ÇÈï³²¤òÈï¤ë¹ñ¤È¤½¤Î¥ï¥±¤ò²òÀâ¡Ù
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥ー¤ÎÈóÆ»ÆÁ¤Ê¼Ò²ñ³Ø¡×¤¬¡¢¡ØÍè¤ë¤¾¿·¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡£ÆâÀ½²½¤ò¶¯²½¤¹¤ëÃæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤ÇÈï³²¤òÈï¤ë¹ñ¤È¤½¤Î¥ï¥±¤ò²òÀâ¡Ú¥Þ¥¤¥ーº´Ìî ·ÐºÑ³Ø¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ÐºÑÅªËÜ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´Ìî»áÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ÇÊ¬ÀÏ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Ìî»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¸½ºß¤ÎÊÆÃæÂÐÎ©¤ò¡Ö¶áÎÙµçË³²½¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼«¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¹ñ¤ÎÍø±×¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ëÀ¯ºöÍÍ¼°¤ò»Ø¤¹¡£¼«¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¹ñ»º¶È¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆÃæÁÐÊý¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤Î³µÇ°¼«ÂÎ¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º´Ìî»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1930Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥¹¥àー¥È¡¦¥Ûー¥êー´ØÀÇË¡¤¬¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ê´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤êËÇ°×ÎÌ¤¬ÀäÂÐÅª¤Ë½Ì¾®¤·¡¢¼ûÍ×ÉÔÂ¤ä¥Ç¥Õ¥ì¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¸½Âå¤ÎÊÆÃæ¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ÏÍÍÁê¤¬°Û¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ä¥°¥êー¥óµ»½Ñ¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄêÊ¬Ìî¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óºÆÊÔ¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤äµ»½ÑÉ¸½à¤ÎÊ¬ÃÇ¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÉð´ï²½¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¹çÅª±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢Goldman Sachs¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò°úÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ¸»º¤¬1%Áý²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¾¹ñ¤ÎÀ¸»º¤â0.2%²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸½ºß¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÉôÉÊ¤äµ»½Ñ¤ÎÆâÀ½²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¤¬µÕ¤ËÂ¾¹ñ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤µ¤»¤ë¹½Â¤¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º´Ìî»á¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ò¡¢2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥É°Ê³°¤Î¼þÊÕ¹ñ¤¬ÄË¼ê¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇ¶¯²½¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤äÆîÊÆ¤Ê¤É¤Ç¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¡¢ËÇ°×¹õ»ú¤Ï1Ãû¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÍ¢Æþ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Àï¸å¤Î¼«Í³ËÇ°×¥â¥Ç¥ë¤¬Á°Äó¤È¤·¤¿¡ÖÍ¢½ÐÁý¤ÈÍ¢ÆþÁý¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¡×¤«¤éÂç¤¤¯ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´Ìî»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬2026Ç¯¤Î5¥«Ç¯·×²è¤Ç¤³¤ÎÍ¢½Ð¼çÆ³·¿ÀïÎ¬¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â¾Êý¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÃÏÊýÀ¯ÉÜÍ»»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÉéºÄÌäÂê¤äÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎÄãÌÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ÇúÃÆ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£Ï¢º¿Åª¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤¬¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èº´Ìî»á¤ÏÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤äÈ¾Æ³ÂÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò½ä¤ë¹¶ËÉ¤ÇÃæ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿»öÎã¤òµó¤²¡¢¸ò¾ÄÎÏ¤Ï³Î¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ÊÆÃæ¤ÎÂÐÎ©¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬»ñ¸»¤äµ»½Ñ¤òÀè¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦³«È¯¥¹¥Ôー¥É¶¥Áè¤ÎÍÍÁê¤âÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´Ìî»á¤Ï¡¢¤³¤Î¶¥Áè¤Îµ¢¿ö¤¬2026Ç¯°Ê¹ß¤Î¸ò¾ÄÎÏ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼þÊÕ¹ñ¤â»Ô¾ì³«ÂóÀè¤ò½ä¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤È¶¥¹ç¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£À¤³¦·ÐºÑ¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ¼¨º¶¤ËÉÙ¤àÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
