この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が芸人の資産形成術を聞く!『JT株がきっかけで更に上の投資フェーズへ成り上がり!お笑い芸人の方から学ぶ暴落に備えたお金を増やす方法について紹介します!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて、『JT株がきっかけで更に上の投資フェーズへ成り上がり!お笑い芸人の方から学ぶ暴落に備えたお金を増やす方法について紹介します!』と題した動画が公開された。今回のゲストは芸人のルネ岩田氏である。芸歴22年、特撮ヒーローと高配当株を愛する岩田氏は、芸人としての年収が1万円程度にとどまる一方で、株式投資から年間86万5,000円の配当金を得ている。鳥海氏は岩田氏に、限られた収入から資産を築き上げた道のりを尋ねた。



岩田氏によれば、資産形成の起点は20代の頃に読んだ雑誌記事であった。そこには「収入の1/4を貯金せよ」と書かれており、岩田氏はこれを愚直に実践した。昼は芸人活動、夜は深夜アルバイトという生活の中で、得た収入の4分の1を天引き貯金し続けた結果、30代には予想以上に資金が蓄積されていた。



投資を始めたのは30歳のときである。当初は株主優待を目当てに吉野家ホールディングスやゼンショーホールディングスの株を購入したが、3,000円の利益ですぐに売却してしまった。岩田氏は「優待券と同じ額が現金で手に入る」と考えていたと振り返り、初心者時代の判断の甘さを認めた。



その後、岩田氏は優待と配当の両方があるJT株に注目した。しかし購入後も株価は下落を続け、含み損が膨らんだ。岩田氏は「何の根拠もなく『また戻るんじゃねえの?』と買っていた」と述懐し、損失を解消したい一心で無計画なナンピン買いを繰り返した。この失敗が後に投資哲学の転換点となる。



岩田氏は優待投資から高配当株投資へと軸足を移した。きっかけの一つは、優待券を使いきるために店舗へ通う手間と非効率に嫌気がさしたことである。そして一つの銘柄に固執する危険性を痛感し、「分散投資の重要性」を身をもって学んだ。現在は日本株約50銘柄、外国株約30銘柄を保有し、収入の3分の1を投資に回している。収入が増えても生活水準は変えず、増えた分をそのまま投資資金に充てる方針を貫く。



岩田氏がもう一つ強調したのは、暴落時に備えた現金保有の重要性である。コロナ禍では保有株の大半が含み損を抱えたが、当時は資産の半分を現金で持っていたため精神的余裕を保てたという。現在は株価上昇により現金比率が約25%まで低下したものの、総資産は増加している。岩田氏は「現金が余っていることが心の支えになる」と述べ、メンタル面での安定が投資継続の鍵だと示唆した。



鳥海氏は動画の中で、岩田氏の経験から得られる教訓として、分散投資の徹底、含み損補填目的の買い増しを避けること、暴落に備えた現金余力の確保を挙げた。岩田氏自身も「先人の失敗を見て同じ過ちを避けること」が重要だと語り、YouTubeなどで他者の失敗談を学ぶことを推奨した。限られた収入の中で資産を築き上げた岩田氏の実体験は、投資初心者が陥りがちな失敗を回避する具体的な指針を示している。