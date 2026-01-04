この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家の三崎優太氏が、自身のYouTubeチャンネルで「人の死を利用し億万長者に…故人の遺品を転売して〇〇億。特殊清掃の闇が胸糞すぎた。」と題した動画を公開。孤独死などの現場を原状回復する「特殊清掃」業界に存在する悪徳業者の実態と、故人の尊厳を踏みにじる荒稼ぎの手口について警鐘を鳴らした。



動画で三崎氏は、特殊清掃業の裏で「めちゃくちゃ荒稼ぎしている」業者がいるというタレコミを受け、特殊清掃会社「リスクベネフィット」の惟村徹社長に実態を尋ねる。惟村氏は、一部の悪徳業者が故人の遺品や現金を不当に取得し、「億はいく」と豪語するほど荒稼ぎしている実態があると認めた。その手口は、遺族が現場の状況を知らないことを利用し、故人が遺した現金や金品をネコババするというもの。高齢者がタンス預金として保管していた現金が狙われやすく、過去には一つの現場から「12億円」もの大金が見つかった事例もあると明かした。



さらに、遺品を安く買い叩いては転売サイトで売りさばき、年間「20億〜30億円」を稼ぐ業者もいると指摘。遺族にとって思い出の品であってもお構いなしで、問題が発覚すると逆上するケースまであるという。三崎氏は、このような悪事がまかり通る背景に、特殊清掃業界が「法律が何もない無法地帯」であることが根本的な問題だと断じる。誰でも容易に参入できる上、民間資格も金銭で取得できるなど信頼性に欠け、遺族の足元を見て法外な料金を請求するトラブルも後を絶たないのが現状だ。



三崎氏は自身の経験を重ね、「表に出せない金をさらに悪い奴らが奪っていく負のスパイラル」だとこの構造を分析。最後に、悪徳業者に騙されないためには相見積もりを取ることや、その場ですぐに契約しないといった自衛策が重要だと訴え、社会の闇としてこの現実を知ってほしいと動画を締めくくった。