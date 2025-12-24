ÀçÂæÂç¡¦º´Æ£¸¸±Í¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©ÂçÊÔÆþ¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÇ®»ëÀþ¡¡27Ç¯²ÆMLB¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾ÂÐ¾Ý¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Î³«Âó¤«
ÀçÂæÂç¤«¤é¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç¤Ø¤ÎÊÔÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º´Æ£¸¸±Í(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤ÎÆ°¤¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¡ØCBS SPORTS¡Ù¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î22Æü¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç¤¬¡¢¸½ºßÀçÂæÂç3Ç¯¤Îº´Æ£¸¸±Í¡Ê¤²¤ó¤¨¤¤¡ËÅê¼ê¤¬ÊÔÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç¤Ø¤ÎÊÔÆþ¤òÊó¹ð¤¹¤ëº´Æ£¸¸±Í¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖNPB¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Î¥²¥ó¥¨¥¤¡¦¥µ¥È¥¦¤¬¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç¤ËÊÔÆþ¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬Èà¤Î¾Íè¤ÎMLB¥¥ã¥ê¥¢¤Ë°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡£¥µ¥È¥¦¤Ï¤â¤¦¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¸«½Ð¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢º´Æ£¤ÎÆ°¤¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤¬NPBµåÃÄ¤ò·Ð¤ÆMLB¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇÄã¤Ç¤â9¥·¡¼¥º¥ó¡Ê1·³ÅÐÏ¿Æü¿ô¤Ç9Ç¯¡Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Æ³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤òÆÀ¤ë¤«¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥µ¥È¥¦¤Ï2026Ç¯9·î¤Ë¥Ë¥Ã¥¿¥Ë¡¼¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ê¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©ÂçÌîµåÉô¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾¡Ë¤Ë²Ã¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤½¤ÎÍâ2027Ç¯²Æ¤Ë¤ÏMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Î»ØÌ¾¸õÊäÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡MLB¥É¥é¥Õ¥È¤Î»ØÌ¾ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤ÇÂç³ØÀ¸¤Ï¡¢3Ç¯°Ê¾åºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤«¡¢21ºÐ°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤¹¤Ç¤Ë21ºÐ¤Îº´Æ£¤Ï¡¢2027Ç¯7·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇMLBµåÃÄ¤«¤é»ØÌ¾¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥®¥ã¥ó¥Ó¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼èºà¤Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥²¥ó¥¨¥¤¥µ¥¤¥É¤¬ÊÆÂç³Øµå³¦¤Ø¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢²æ¡¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Ä¤Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤äÆ°²è¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤¥×¥é¥Á¥Ê¡¦¥¢¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Åö»þ¤Î¾×·â¤ò»Ø´ø´±¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÈà¤ÏÆüËÜµå³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢NPB¥É¥é¥Õ¥È¤Î1°Ì¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢MLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÎÀçÂæÂç¤Ç¤ÎÄÌ»»ËÉ¸æÎ¨2.22¡¢¤Þ¤¿Ã¥»°¿¶Î¨11¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤â¾Ò²ð¡£º£²Æ¤ÎÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ïµß±ç¤ÇÆüËÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢4²ó1/3¤Ç6»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÊÆ1°Ì¸õÊä¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æº£²Æ¤ËÍèÆü¤·¤¿¥í¥Ã¥Á¡¦¥Á¥ç¥í¥¦¥¹¥¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¡Ë¤Î¡ØBaseball America¡Ù»ï¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏËÜÊª¤À¤è¡£97¡Á99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156¡Á159¥¥í¡Ë¤ÎµåÂ®¤òÅê¤²¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤â92¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó148¥¥í¡Ë¡£Ä¾µå¤Ë¿¤Ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¶¯¤µ¤ÈÍîº¹¤¬¤¢¤ë¡×¡£¼ÂºÝ¤ËÂÐÀï¤·¡¢»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤â»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À1Ç¯È¾¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢Íè½©¤ËNPB¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç°ÜÀÒ¡¢¤È¤¤¤¦±ó²ó¤ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢MLB¤Ø¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ë±Ç¤ëº£²ó¤ÎÄ©Àï¡£²Ö´¬Åì¹â¡Ê´ä¼ê¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ø¿Ê¤ó¤Àº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÊÔÆþ¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]