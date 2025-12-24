¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡ÖPAGEBOY¡×¤«¤éÅÐ¾ì¡ª
COOL¡¢MODE¡¢STREET¤Î3¤Ä¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢»þÂå¤Èµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPAGEBOY(¥Ú¡¼¥¸¥Ü¡¼¥¤)¡×¤¬¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¡£¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤è¤½¤ª¤¤¤ä¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê4¼ïÎà¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖPAGEBOY¡×¤«¤éÈ¯Çä¡ª¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë
¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¡Ö¡Ú¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Û¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×(³Æ7990±ß)¤Ï¡¢¥¨¥ë¥â¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¡¼¥É¤Î3¼ïÎà¡£
Ä¾·Â11¥»¥ó¥Á¤Î¡Ö¡Ú¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Û¥Ý¡¼¥Á¡×(³Æ2990±ß)¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤¬¤¤â¤Á¤¤¤¤¡ª
º¸±¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¡Ú¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Û¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¡×(³Æ3990±ß)¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤â¤³¤â¤³ÁÇºà¤ÇÃÈ¤«¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¡Ö¡Ú¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Û¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡×(³Æ1980±ß)¤À¤±¡¢¥¨¥ë¥â¤È¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î2¼ïÎà¡£º¸±¦¤¬°ã¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖPAGEBOY¡×Á´Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢¡Öand ST(¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£)¡×¤Ë¤Æ¼è°·Ãæ¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2025 Sesame Workshop
