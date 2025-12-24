Ž¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤À¤«¤é¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Î¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄŽ¢ÉºÇñ¤Îº²Ž£¤ËÈ¿¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹©Æ£ÈþÂå»Ò¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡¡ÉºÇñ¤Îºî²È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊËèÆüÊ¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈà½÷¤ÈÊ¸ÄÌ¤òºÆ³«¤¹¤ë
¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤Ó³«»Ï¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÎÊ¸ÄÌ¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÈà½÷¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»Å»ö¤Î°¶Àû¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÀ¿¼Â¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÉ®Ã×¤Ï¤Þ¤¿¤¿¤¯¤Þ¤ËÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¤ï¤º¤é¤ï¤»¤ë¸¢Íø¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÍÅÀº¤Î½÷²¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÆÀÚ¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤Ê¤µ¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢µì¤¤ÃÎ¿Í¤ò¾®¤µ¤ÊÇòÈ±¤ÎÉÔ²÷¤Ê¡ÈÏ·¿Í¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
1902Ç¯7·î2ÆüÉÕ¤±¤Î¼ê»æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÈà½÷¤Ø¤Î¶þÀÞ¤·¤¿´¶¾ð¤¬¸ÀÍÕ¤ÎÇØ¸å¤ËÉâ¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç°ì¤Ä»×¤¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇò¿Í¤Î½÷À¤Ë¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÍ§¿Í¤Î¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Ø¤Î¼ê»æ¤Îµ½Ò¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¤À¤±¤Ï¡¢¿´¤ò³«¤¤¤Æ²¿¤Ç¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Ï¡¼¥ó¤ÈÈà½÷¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ¼Á
¤â¤·¤âÂçÃÀ¤Ê²¾Àâ¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤È¥Ï¡¼¥ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌ¹à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬2¿Í¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶¦ÄÌ¹à¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÉºÇñ¤Îº²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
19À¤µªËö¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢ÃÎ¤ÈÉÙ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÏÅÀ¤Ë¿Í´Ö¤¬»¶¤Ã¤Æ¤æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤âÃËÀ¤Ë¤À¤±µ¯¤¤¿¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½÷À¤â¤Þ¤¿¡¢¶õ´Ö¤Ø¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÆîÉô¤ÎÂçÇÀ¾ì¼ç¤ÎÌ¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¸É®¤Ç¿È¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ù¤¯10Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤Î¿·Ê¹¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬21ºÐ¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ï¤±¤«¥Ï¡¼¥ó¤ÏÈà½÷¤¬16ºÐ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥ó¤¬¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤òµî¤ë¤è¤êÁá¤¯¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎºÍµ¤¤ÈÈþËÆ¤Ç¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¡Ø¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ù¤Ê¤É°ìÎ®¤Î»¨»ï¤Ë¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¡¼¥ó¤¬ÆüËÜ¤ØÈ¯¤Ä¤è¤êÀè¤ËÈà½÷¤ÏÀ¤³¦°ì¼þ¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö»þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î½÷Î®¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥Í¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¤È¡¢¤É¤Á¤é¤¬Áá¤¯À¤³¦°ì¼þ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦½ÐÈÇ¼Ò¤Î´ë²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ë¶É4Æü´Ö¤Îº¹¤Ç¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÉé¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦°ì¼þ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤è¤ê°ÊÁ°¤Ë²£ÉÍ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¢£¾åÎ®³¬µéÉ×¿Í¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉºÇñ¤Ï¤ä¤á¤¿
¤½¤Î¸å¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ØÅÏ¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò´ó¹Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æµáº§¤ò¤·¤ËÍè¤¿¥¦¥§¥Ã¥È¥â¥¢¤È·ë¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤êÍµÊ¡¤Ê¾åÎ®³¬µé¤ÎÉØ¿Í¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤â¥Ï¡¼¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢·ëº§À¸³è¤Î°ÂÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î¹¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤Î¼«ÅÁÅª¤Ê¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤È¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¿´¤òÊú¤¤¤ÆÉºÇñ¤òÂ³¤±¤¿¼ã¤Æü¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¼ç¿Í¸ø¤Î¿¦¶È¤òÎ¹²ó¤ê¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¤Ï¤Ê¤Ï¤À°Å¼¨Åª¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶õ¤òÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÀä¤¨¤º¶õ´Ö¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¼ã¤Æü¤Î¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î±¢²è¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀÄÇ¯»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ò¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë¿´¤Î¤É¤³¤«¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÎã³°Åª¤Ë¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¤Îå«¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤Ë°ìÊýÅª¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤¬¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¡¢½ñºØ¤Ë¼Ì¿¿¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸ÅÌ¤Ë¼ø¶ÈÃæ¤Ë¤½¤ÎÌ¾Á°¤òÉü¾§¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾å¡¢1901Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡ØÆüËÜ»¨µ¡Ù¤Ï¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥º¥é¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥È¥â¥¢É×¿Í¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¸¥¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÎÂåÉ½ºî¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ÎÅÁµ
¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ç¤µ¤¨¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤·¤ÆÂçÉÙ¹ë¤ÎºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë±ó¤¤¡ÖÍÅÀº¤Î½÷²¦¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸³Ø»Ë¤ËÌ¾Á°¤ò»Ä¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎÅÁµ¤È¼ê»æ¤òÊÔ½¸¤·¤¿ºî²È¤È¤·¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£1929Ç¯¤Î1·î¤Ë¡¢Èà½÷¤¬67ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿»þ¡¢¤½¤Î»à¤òÊó¤¸¤ë¿·Ê¹¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎºÍÇ½¤òºÇ½é¤ËÇ§¤á¤¿¿Í´Ö¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¼ê»æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½ÐÈÇ¤·¤¿ºî²È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¤Æü¤Î¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍÌ¾¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÃþ»ù¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤¬µ²¤¨¤Î¶²ÉÝ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Èà½÷¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¼Ò¸ò³¦¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿®Êô¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ¼¤Ç¤â¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤é¥Î¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¤Û¤É¤Î¡¢³ØÎò¡¢ºâ»º¡¢ÍÆ»Ñ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ï10ºý°Ê¾å¤ÎÃø½ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂåÉ½ºî¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤êÈà¤Î½ñ´Ê¤ÎÊÔ»¼¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤ßÌ¾Á°¤ò¤È¤É¤á¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÈéÆù¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥Ä¤ÏÉ×¤òÆüËÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤¿
¤¤¤Ã¤Ý¤¦ÆüËÜ¤Î½÷À¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ¤òÈô¤ÖÀª¤¤¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤òÅÏ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤òÂçÃÏ¤Ë°ú¤»ß¤á¤ëÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¥Ï¡¼¥ó¤ÏÅìµþ¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤Ïµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ÄÉ×¿Í¤Î¶¯¤¤´õË¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉ×¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¼Ú²È½»¤¤¤ÇÊë¤¹¤è¤ê¤â¡¢¾®¤µ¤¯¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¸®·ú¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤¤¤¤¡¢À¾Âçµ×ÊÝ¤Ë²È¤Þ¤Ç·ú¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï´°Á´¤ËÃÏÌÌ¤ËÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤È1¿Í¤ÎÌ¼¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÄêÃå¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤ËÁ´¤¯³ëÆ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Øµ¢¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¤âÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤ËÇ®¿´¤Ë±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¤É¤¦Ì´ÁÛ¤·¤è¤¦¤È¤â¤¦¾®ÀôÈ¬±À¤È¤·¤Æ¤Î¶õ´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ì¶¶ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
1896Ç¯¤Î2·î¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤¹¤ë¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¤·¤Æ¥»¥Ä¤Î¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤ÎÊüÏ²¤ÎÆü¡¹¤â¤¤¤è¤¤¤è½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ»þÂå¤Î¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ¸³è¤ÏºÊ¤È3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿³ØµæÅª¤ÊÆü¡¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¡¢Î¹¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤È½êÂÓ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤È¤¤¤¦ÉºÇñ¤Îº²¤ò»ý¤Ã¤¿ÂçÌÚ¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏÌÌ¤«¤é»Ù¤¨¤ëº¬¤È¤Ç¤â¤¤¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹©Æ£ ÈþÂå»Ò¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤ß¤è¤³¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
1950Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£18ºÐ¤Ç¥Á¥§¥³¤Î¥«¥ì¥ëÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¡£µ¢¹ñ¸å¤Ë70Ç¯ÂçºåËüÇî¤ÎÄÌÌõ¡£72Ç¯¤Î»¥ËÚ¸ÞÎØ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£73Ç¯¤Ë¥«¥Ê¥À¤ËÅÏ¤ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤òÂ´¶È¡£93Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¡£¾¼ÏÂ»Ë¡¢¹Ä¼¼´Ø·¸¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼¹É®¡£¡Ø¹©Æ£¼Ì¿¿´Û¤Î¾¼ÏÂ¡Ù¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø°Ì¾¤Î´½¡¡ºûÀîÎÉ°ìÅÁ¡Ù¡Ø°¼à¥¤¿¤ë½¹Ê¹¡¡´ß¿®²ðÅÁ¡Ù¡ØÊìµÜÄçÌÀ¹Ä¹¡¤È¤½¤Î»þÂå¡¡»°³ÞµÜÎ¾ÅÂ²¼¤¬¸ì¤ë»×¤¤½Ð¡Ù¡ØÈþÃÒ»Ò¹Ä¹¡¤Î¿¿¼Â¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ¹©Æ£ ÈþÂå»Ò¡Ë