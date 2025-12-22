フィギュアスケート男子の 鍵山優真（22） が、12月21日に行われた全日本選手権で優勝し、ミラノ・コルティナオリンピックの日本代表に内定した。大会を伝えた五輪公式Instagramは、メダルを手にした鍵山の姿を公開し、その快挙を祝福している。

投稿された写真には、表彰台で金メダルを掲げ、花束を手に穏やかな表情を浮かべる鍵山の姿が収められている。今大会は2位に佐藤駿（21）、3位に三浦佳生（20）が入り、3人そろって表彰台に立つ結果となった。演技後には感情を抑えきれず涙を見せる場面もあり、結果だけでなく、そこに至る過程の重みが強く印象づけられた。

この投稿には、Instagramユーザーから「駿くんおめでとうございます！ 本当に最高でした！ 表彰台での涙感動しました！ これからも頑張って下さい！」「五輪出場を決めて、それでも演技に満足出来なくて大泣きしている姿を見て、こちらももらい泣きしてしまいました」「三浦選手おめでとうございます ドキドキしながら応援してました」「3人揃っての表彰台！ ミラノ五輪代表おめでとうございます！」といった声もあり、全日本の舞台を称える反応が広がっている。