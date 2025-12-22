¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÆâÄê¼Ô12¿Í¤¬³ÎÄê¡¡Á´ÆüËÜ²¦¼Ô¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡õ¸°»³Í¥¿¿¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤é
¡þÂè94²óÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ(21Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û)
Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬21Æü¡¢Á´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ìÆâÄê¼Ô¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿Áª¼ê¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆüËÜÀª1°Ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢ÆüËÜÀª1°Ì¡Ë¤¬1ÏÈÌÜ¤ÎÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¡£2ÏÈÌÜ¡¢3ÏÈÌÜ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢º£Âç²ñ2°Ì¡¢3°Ì¤À¤Ã¤¿º´Æ£½ÙÁª¼ê¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆüËÜÀª2°Ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢ÆüËÜÀª2°Ì¡Ë¤È»°±º²ÂÀ¸Áª¼ê¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢ÆüËÜÀª3°Ì¡Ë¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢5Ï¢ÇÆ¤Ç1ÏÈÌÜ¤ËÆâÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Âç²ñ¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆüËÜÀª1°Ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢ÆüËÜÀª2°Ì¡Ë¤¬2ÏÈÌÜ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ3ÏÈÌÜ¤Ï¡¢º£Âç²ñ3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕÉ´²»¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢ÆüËÜÀª3°Ì¡Ë¤¬³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥¢¤Ï¡¢Ä¹²¬Í®ÆàÁª¼ê¡¦¿¹¸ýÀ¡»ÎÁª¼êÁÈ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Í¥¾¡¤Ç¡¢ÆâÄê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Á°Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à1°Ì¤À¤Ã¤¿»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×¤Ï»°±ºÁª¼ê¤Îº¸¸ªÉé½ý¤Î¤¿¤á¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÂåÉ½¤Ë¤ÏÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¼ê°ìÍ÷¤È¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¡Ê¢¨¤ÏÊä·ç¡Ë
¡ãÃË»Ò¡ä
¸°»³Í¥¿¿ 302.41
º´Æ£½Ù 292.08
»°±º²ÂÀ¸ 253.69
Í§Ìî°ì´õ¢¨ 251.46
»³ËÜÁðÂÀ¢¨ 238.45
ÄÛ°æÃ£Ìé¢¨ 232.78
¡ã½÷»Ò¡ä
ºäËÜ²Ö¿¥ 227.18
Ãæ°æ°¡Èþ 227.08
ÀéÍÕÉ´²» 217.23
ÅÏÊÕÎÑ²Ì¢¨ 210.96
ÀÄÌÚÍ´Æà¢¨ 183.31
¡ã¥Ú¥¢¡ä
Ä¹²¬Í®Æà¡õ¿¹¸ýÀ¡»Î 202.11
»°±ºÍþÍè¡õÌÚ¸¶Î¶°ì 225.21
µÈÅÄ±´ºÚ¡õ¿¹ÅÄ¿¿º»Ìé 167.96